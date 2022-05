Le pétrole s'installe en hausse, les risques d'approvisionnement l'emportant sur les inquiétudes économiques

Les contrats à terme Brent pour livraison en juillet ont augmenté de 51 cents, ou 0,5%, pour atteindre 112,55 $ le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de juin a augmenté de 1,02 $, soit 0,9 %, pour s'établir à 113,23 $ le baril, lors de son dernier jour de cotation.

Le WTI a enregistré sa quatrième semaine consécutive de gains, ce qu'il n'avait pas fait depuis la mi-février. Le Brent a gagné environ 1 % cette semaine après avoir chuté d'environ 1 % la semaine dernière.

Le contrat WTI pour juillet, plus activement négocié, était en hausse d'environ 0,4 % à 110,28 $ le baril.

"Les risques restent orientés à la hausse ... étant donné la réouverture chinoise et les efforts continus vers un embargo sur le pétrole russe par l'UE", a déclaré Craig Erlam, analyste principal du marché chez OANDA.

En Chine, Shanghai n'a signalé aucun changement par rapport à la fin prévue le 1er juin d'un verrouillage prolongé de toute la ville, même si la ville a annoncé ses premiers nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine en cinq jours.

Le marché de l'énergie s'attend à ce que la levée de certaines restrictions liées au coronavirus à Shanghai stimule la demande d'énergie. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut.

L'UE espère conclure un accord sur une proposition d'interdiction des importations de brut russe, qui prévoit des exceptions pour les États membres les plus dépendants du pétrole russe, comme la Hongrie.

"Les chances qu'un embargo de l'UE soit déclaré plus tôt que prévu ont augmenté à la suite du succès de l'Allemagne qui a réussi à réduire les importations de pétrole russe de plus de la moitié en très peu de temps", a déclaré le cabinet de conseil BCA research dans une note.

Les grandes entreprises allemandes élaborent un plan visant à utiliser un système d'enchères pour aider à rationner les fournitures disponibles au cas où la Russie couperait son gaz, bien que certains craignent que cela ne pénalise les petites entreprises.

Aux États-Unis, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des appareils de forage pour le pétrole et le gaz naturel pour la neuvième semaine consécutive, selon le compte des appareils de forage de Baker Hughes, alors que la plupart des petits producteurs réagissent aux prix élevés et aux incitations du gouvernement à augmenter la production.

Le nombre d'appareils de forage est un indicateur de la croissance future de la production.

Les Américains ont continué à prendre le volant même si les prix de l'essence à la pompe continuent d'atteindre des sommets. Le club automobile AAA a déclaré que la moyenne nationale des prix de l'essence ordinaire sans plomb a atteint un record de 4,59 $ le gallon vendredi.

En Inde, les importations de pétrole brut en avril ont été les plus élevées en 3 ans et demi, car le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde a augmenté ses achats de pétrole russe à prix réduit afin d'alimenter la reprise de la demande et de lutter contre les prix élevés.

En Norvège, la production de brut en avril a manqué les prévisions officielles de 10,6 %, tandis que sa production de gaz était conforme aux attentes.