Les prix du pétrole sont restés stables mardi, les marchés évaluant les problèmes d'approvisionnement liés aux réductions d'août des principaux exportateurs, l'Arabie saoudite et la Russie, par rapport aux opinions mitigées des analystes sur les données économiques qui pourraient indiquer une faible demande de pétrole brut.

Le Brent a augmenté de 43 cents, soit 0,58%, à 75,08 dollars le baril à 0322 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate était à 70,22 dollars le baril, en hausse de 43 cents, soit 0,62%.

"Les fondamentaux n'ont pas autant d'influence sur la direction des prix que l'on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, le marché se concentre sur les perspectives macroéconomiques incertaines", ont déclaré les analystes d'ING dans une note à la clientèle.

"Il est difficile de voir ce schéma changer de manière significative à court terme, bien que les réductions supplémentaires mettent en place un plancher plus solide pour le Brent à environ 70 dollars le baril", ont ajouté les analystes d'ING.

Les marchés américains seront fermés mardi pour la fête de l'indépendance du pays. Les indices pétroliers ont baissé d'environ 1 % au cours de la séance précédente.

L'Arabie Saoudite a déclaré lundi qu'elle étendrait sa réduction volontaire de 1 million de barils par jour (bpj) de sa production au mois d'août, a rapporté l'agence de presse du royaume. La Russie réduira également ses exportations de pétrole de 500 000 bpj en août, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak.

Ces réductions représentent 1,5 % de l'offre mondiale et portent le total des engagements pris par les producteurs de pétrole de l'OPEP+ à 5,16 millions de bpj, alors que Riyad et Moscou cherchent à soutenir les prix. L'OPEP+ comprend les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés.

Les stocks américains de pétrole brut devraient diminuer d'environ 1,8 million de barils au cours de la semaine se terminant le 30 juin, ce qui représenterait une troisième semaine consécutive de baisse. Les données de l'industrie sur les stocks seront publiées mercredi et les données officielles jeudi, toutes deux retardées d'un jour en raison des vacances aux États-Unis.

Sur le plan macroéconomique, les prévisions des analystes sont mitigées après que les enquêtes auprès des entreprises ont révélé un ralentissement de l'activité manufacturière mondiale en raison de la faiblesse de la demande en Chine et en Europe, et que l'industrie manufacturière américaine a continué de chuter en juin, atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis la première vague de la pandémie de grippe A (COVID-19).

Bien que les gains du PIB aient diminué ces dernières semaines en raison des déclassements du deuxième trimestre en Chine et en Europe, ni les économies américaines ni les économies mondiales ne courent le risque imminent de tomber en récession, grâce à un secteur des services fort, à l'affaiblissement du secteur des biens américains et à un large assouplissement des conditions financières mondiales, ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

Toutefois, la demande de croissance économique plus faible suggère toujours que la demande de marchandises reste faible, ce qui pèserait sur la consommation de distillats, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note à l'intention des clients. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Trixie Yap à Singapour ; Rédaction de Tom Hogue et Gerry Doyle)