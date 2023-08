Les prix du pétrole ont légèrement baissé lundi, mais sont restés proches de leurs niveaux les plus élevés depuis la mi-avril, après que l'Arabie saoudite et la Russie, les principaux producteurs, se sont engagés à réduire l'offre pendant un mois supplémentaire afin de resserrer davantage les marchés mondiaux et de soutenir les prix.

Le Brent a perdu 10 cents, soit 0,1%, à 86,14 dollars le baril à 0420 GMT, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate était à 82,73 dollars le baril, en baisse de 9 cents, soit 0,1%.

Les deux contrats ont enregistré leur sixième gain hebdomadaire consécutif la semaine dernière, la plus longue série de gains depuis décembre 2021 à janvier 2022.

"La hausse est conforme à nos attentes d'un second semestre plus fort pour le pétrole par rapport au premier semestre", a déclaré Suvro Sarkar, analyste principal de l'énergie à la DBS Bank.

"Mais nous pensons que la hausse pourrait être limitée et que les prix du pétrole pourraient se consolider autour de 85 dollars le baril (Brent) pendant un certain temps, en raison des inquiétudes persistantes sur le rythme de la reprise chinoise et des doutes sur la durée pendant laquelle l'Arabie saoudite et la Russie continueront à réduire la production et les exportations, respectivement, compte tenu de la capacité de réserve disponible."

Ces dernières semaines, les prix du pétrole ont été soutenus par les attentes d'une diminution des hausses des taux d'intérêt américains, une réduction de l'offre de l'OPEP+ et l'espoir d'une relance de la demande de pétrole en Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, après un deuxième trimestre morose.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a prolongé jeudi sa réduction volontaire de production de 1 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin du mois de septembre, ajoutant qu'elle pourrait être prolongée au-delà de cette date ou renforcée. La production du royaume pour le mois de septembre sera d'environ 9 millions de bpj.

La Russie a déclaré jeudi qu'elle réduirait ses exportations de pétrole de 300 000 bpj en septembre. En outre, un navire de guerre russe a été gravement endommagé la semaine dernière lors d'une attaque de drone naval ukrainien contre la base navale russe de la mer Noire à Novorossiysk. Le port, qui gère 2 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, a repris ses activités.

Conformément aux réductions de production, Saudi Aramco a augmenté samedi les prix de vente officiels de la plupart des produits qu'elle vend à l'Asie pour le troisième mois de septembre.

Les réductions de production de l'OPEP+, les mesures de relance de la Chine et l'amélioration des perspectives économiques américaines soutiennent les prix du brut, a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets, dans une note, bien qu'elle ait indiqué que les prix s'approchaient de la résistance à court terme de leurs sommets d'avril.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré qu'une rupture durable du WTI au-dessus de 84,00 dollars le baril ouvrirait la voie vers 93,50 dollars.

Les investisseurs surveilleront les données économiques chinoises cette semaine afin d'évaluer l'appétit de Pékin pour de nouvelles mesures de relance visant à soutenir la deuxième économie mondiale.

Aux Etats-Unis, le nombre de plates-formes pétrolières en activité a diminué de quatre pour s'établir à 525 la semaine dernière, tombant pour la huitième semaine consécutive à son plus bas niveau depuis mars 2022, a indiqué Baker Hughes dans son rapport hebdomadaire vendredi. (Reportage de Florence Tan et Emily Chow ; Rédaction de Jamie Freed et Miral Fahmy)