Les prix du pétrole ont légèrement baissé dans les échanges asiatiques mardi, après avoir enregistré des gains lors de la session précédente, les marchés restant prudents quant aux perspectives de croissance de la demande mondiale, alors que l'on s'attend à une augmentation de l'offre.

L'indice de référence mondial du Brent a glissé de 13 cents, ou 0,15%, à 84,12 dollars le baril à 0316 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate étaient en hausse de 14 cents, soit 0,17%, à 80,19 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont gagné environ 2% lundi, clôturant à leur plus haut niveau depuis avril.

"Le marché du pétrole s'est recentré sur les fondamentaux, qui sont faibles depuis un certain temps", a déclaré Francisco Blanch, stratège de BoFA pour les matières premières et les produits dérivés, dans une note client, ajoutant que les stocks mondiaux de pétrole brut et les stocks de produits raffinés aux États-Unis et à Singapour, entre autres, étaient plus élevés.

Parallèlement, la croissance de la demande mondiale de pétrole s'est ralentie à 890 000 barils par jour en glissement annuel au premier trimestre, et les données suggèrent que la croissance de la consommation s'est probablement ralentie davantage au deuxième trimestre, a-t-il déclaré dans la note.

La production des raffineries de pétrole chinoises a diminué de 1,8% par rapport aux niveaux de l'année précédente en mai, les données du bureau des statistiques ont montré lundi, car les raffineurs ont entrepris des révisions de maintenance planifiées et les marges de traitement ont été mises sous pression par l'augmentation des coûts du pétrole brut.

Les marchés étaient également à l'affût d'indices supplémentaires sur les taux d'intérêt et sur l'évolution de la demande américaine, alors que plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine s'exprimeront mardi.

Certains analystes sont restés optimistes quant à l'impact sur les prix d'une extension des réductions de l'offre par le groupe OPEP+.

"Les dernières indications fournies par l'OPEP+, ainsi que leurs perspectives inchangées de croissance de la demande de 2,25 millions de barils par jour, signalent une stagnation de la croissance de l'offre de pétrole pour 2024 et un risque apparent de baisse de la production en 2025", a déclaré Patricio Valdivieso, vice-président de Rystad Energy et responsable mondial de l'analyse du négoce du brut.

"Dans ces conditions et compte tenu du décalage entre les perspectives de demande de l'OPEP+ et celles de toutes les autres agences, il est difficile de rester totalement baissier lorsque la croissance de l'offre mondiale de pétrole semble décimée", a-t-il ajouté.

Le sentiment des investisseurs s'est redressé depuis que l'OPEP+ a surpris les acteurs en annonçant des plans d'augmentation de la production à partir du début du mois d'octobre.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 80 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours qui se sont terminés le 11 juin. Ces achats ont annulé environ 40 % des 194 millions de barils vendus la semaine suivant l'annonce de l'OPEP+.

Les récents rebonds des marges de raffinage complexes, en particulier en Europe et en Asie, ont également soutenu les marchés, a déclaré Neil Crosby, analyste chez Sparta Commodities.

Les marges de raffinage dans une raffinerie complexe typique de Singapour s'élèvent en moyenne à 3,60 dollars le baril pour le mois de juin, contre 2,66 dollars le baril en mai. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; rédaction de Sonali Paul et Miral Fahmy)