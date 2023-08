Le pétrole a légèrement baissé mardi, le marché attendant de voir si les exportations irakiennes via le terminal pétrolier de Ceyhan reprendraient, ce qui pourrait atténuer le resserrement de l'offre causé par la réduction de l'OPEP+, tandis que l'économie chinoise chancelante a pesé sur les perspectives de la demande.

Le Brent était en baisse de 11 cents à 84,35 dollars le baril à 0651 GMT, tandis que le contrat américain West Texas Intermediate d'octobre, plus actif, a glissé de 10 cents à 80,02 dollars le baril.

Le contrat WTI du premier mois qui expire en septembre était en hausse de 17 cents à 80,89 le baril.

"Le pétrole brut a lutté pour garder la tête hors de l'eau sur les signes de réduction de l'offre", ont déclaré Brian Martin et Daniel Hynes, analystes de la banque ANZ, dans une note aux clients.

Le ministre irakien du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, est arrivé à Ankara, la capitale turque, pour discuter de plusieurs questions, dont la reprise des exportations de pétrole via le terminal pétrolier de Ceyhan, a déclaré lundi à Reuters une source au sein du cabinet du ministre.

La Turquie a interrompu les exportations irakiennes de 450 000 barils par jour (bpj) via l'oléoduc nord Irak-Turquie le 25 mars, suite à une décision arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI).

L'arrivée sur le marché d'une plus grande quantité de pétrole brut irakien pourrait contribuer à atténuer la pénurie d'approvisionnement en pétrole brut acide, alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) ont prolongé et approfondi les réductions de production.

Dans le même temps, la morosité des perspectives économiques en Chine, deuxième consommateur mondial de pétrole, a continué de peser sur les prix du pétrole et d'aggraver les inquiétudes concernant la demande de carburant.

Lundi, la banque centrale chinoise n'a réduit que modérément son taux de prêt à un an, à la déception du marché qui s'attendait à des mesures de relance plus agressives dans un contexte de perte rapide de la dynamique économique.

"La faiblesse économique de la Chine pèse sur les prix du pétrole et créera un plafond pour eux cette année, d'autant plus que Pékin semble déterminé à éviter les mesures de relance budgétaire à grande échelle", a déclaré Eurasia Group dans une note.

Les analystes de J.P.Morgan ont estimé que la croissance de la demande mondiale de carburants pour la mobilité s'est ralentie à 0,6 million de bpj en glissement annuel pour la semaine de référence qui s'est terminée le 12 août.

Depuis le début de l'année, l'effet de base de la Chine n'étant plus pris en compte, la croissance de la demande de carburants pour la mobilité est tombée à 1,6 million de bpj par rapport à la même période de l'année dernière, ont-ils déclaré.

Pour soutenir les prix du pétrole, les stocks américains de pétrole brut et d'essence devraient avoir diminué la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters. Le groupe industriel American Petroleum Institute doit publier ses données mardi.

L'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration), l'organe statistique du ministère américain de l'énergie, doit publier ses propres données mercredi.

Le marché se concentre également sur les données PMI préliminaires du mois d'août aux États-Unis et sur le symposium économique annuel de la Réserve fédérale à Jackson Hole, tous deux prévus dans le courant de la semaine.

Les données économiques américaines de ces dernières semaines ont renforcé les attentes de la Fed, qui devrait maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, ce qui a freiné les perspectives de demande de pétrole et d'une large gamme de biens de consommation. (Reportage de Muyu Xu à Singapour et de Katya Golubkova à Tokyo ; rédaction de Shri Navaratnam et Himani Sarkar)