Les prix du pétrole ont peu évolué vendredi après qu'une réunion entre l'Arabie saoudite et la Russie a calmé les marchés, mais les indices de référence du brut se dirigent toujours vers une deuxième chute hebdomadaire après qu'une crise bancaire a déclenché une vente massive sur les marchés financiers mondiaux cette semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 2 cents à 74,72 dollars le baril à 0133 GMT, après avoir mis fin à trois jours de pertes pour s'établir à 1,4 % plus haut jeudi.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 68,33 dollars le baril, en baisse de 2 cents après avoir clôturé en hausse de 1,1% lors de la session précédente.

Les deux contrats ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'un an cette semaine et devraient enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre, soit environ 10 %. Le pétrole et d'autres actifs mondiaux ont été mis à mal cette semaine alors que l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank a poussé les gouvernements américain et suisse à se précipiter pour consolider les liquidités des banques.

Les risques de contagion entre les banques continuent de tenir les investisseurs en haleine, réduisant leur appétit pour des actifs tels que les matières premières, car ils craignent qu'une nouvelle déroute ne déclenche une récession mondiale et ne réduise la demande de pétrole.

"La faillite soudaine de SVB et de Signature Bank a obligé à repenser la santé de l'économie dans son ensemble et a effrayé les marchés", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

"La demande de pétrole est réévaluée, mais nous voyons peu de changement dans les fondamentaux et nous sommes enclins à supporter la volatilité du secteur financier, en gardant nos prévisions de prix inchangées pour l'instant, alors que nous attendons des mises à jour sur les actions politiques potentielles dans les semaines à venir", ont déclaré les analystes, faisant référence à une réunion de l'OPEP+ et à la décision probable de Washington de commencer à remplir les réserves stratégiques.

Le comité consultatif de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, se réunira le 3 avril.

Une nouvelle baisse des prix pourrait inciter l'OPEP+ à réduire l'offre afin d'éviter une augmentation des stocks prévue au deuxième trimestre, ont indiqué les analystes de la National Australia Bank dans une note.

Le WTI est passé sous la barre des 70 dollars le baril pour la première fois depuis décembre 2021, ce qui pourrait rendre les prix suffisamment attractifs pour que le gouvernement américain commence à remplir sa réserve stratégique de pétrole, qui se trouve à des niveaux historiquement bas.