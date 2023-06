Les prix du pétrole ont peu varié en début de journée vendredi, mais se dirigeaient vers une baisse de 3 % pour la semaine, en raison des inquiétudes concernant les perspectives de la demande de carburant après une hausse des taux d'intérêt plus importante que prévu au Royaume-Uni et des avertissements concernant les hausses imminentes des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les contrats à terme du Brent ont glissé de 7 cents, ou 0,1%, à 74,07 $ le baril, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 11 cents, ou 0,2%, à 69,40 $ à 0026 GMT.

Les deux références avaient perdu environ 3 dollars au cours de la session précédente après que la banque centrale du Royaume-Uni ait augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, suscitant des craintes d'un ralentissement économique qui affaiblirait la demande de carburant.

La hausse des taux d'intérêt a compensé le soutien d'une baisse surprise des stocks de pétrole aux États-Unis.

Le marché attend maintenant la publication des indices des directeurs d'achat (PMI) dans le monde entier vendredi pour avoir une idée de l'activité manufacturière et des tendances de la demande.

L'activité manufacturière japonaise est retombée en contraction en juin et la croissance du secteur des services a ralenti pour la première fois en sept mois, selon des enquêtes réalisées vendredi, alors que la confiance des entreprises et la demande se sont affaiblies.

Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale augmenterait les taux d'intérêt à un "rythme prudent" à partir de maintenant, alors que les décideurs politiques s'approchent de la fin de leur cycle historique de resserrement de la politique monétaire.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

Du côté de l'offre, les stocks de brut américains ont enregistré une baisse surprise au cours de la semaine dernière, grâce à une forte demande d'exportation et à de faibles importations, a déclaré jeudi l'Energy Information Administration. Toutefois, les stocks d'essence et de distillats ont augmenté. (Rapport d'Arathy Somasekhar ; Rédaction de Sonali Paul)