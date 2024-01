Les prix du pétrole ont peu changé mardi, les traders ayant pesé une foule de préoccupations contradictoires sur l'offre et la demande, avec des tensions croissantes au Moyen-Orient et des problèmes de temps froid perturbant la production aux Etats-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 2 cents à 80,04 dollars le baril à 0353 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 1 cent à 74,75 dollars le baril.

Les deux contrats s'étaient établis à environ 2 % plus haut lundi, alors qu'une attaque de drone ukrainien sur le terminal d'exportation de carburant Ust-Luga de Novatek a soulevé des inquiétudes quant à l'approvisionnement et a fait grimper les prix. Les analystes estiment que Novatek devrait reprendre ses activités à grande échelle dans les semaines à venir.

Bien que les dommages causés aux postes de chargement du terminal d'Ust-Luga n'aient eu qu'un "bref impact sur les exportations", l'action soulève la perspective que la guerre entre la Russie et l'Ukraine "entre dans une nouvelle phase où les parties ciblent les infrastructures énergétiques clés", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Au Moyen-Orient, les forces américaines et britanniques ont également mené une nouvelle série de frappes visant un site de stockage souterrain des Houthis et des capacités de missiles et de surveillance utilisées par le groupe Houthi allié à l'Iran.

Les attaques menées par les Houthis contre des navires dans la région de la mer Rouge et autour de celle-ci ont perturbé le transport maritime mondial et alimenté les craintes d'inflation. Le groupe a déclaré que ses attaques étaient menées en solidarité avec les Palestiniens, alors qu'Israël frappe la bande de Gaza.

Certains analystes sont restés optimistes sur les fondamentaux du marché à court terme en raison de ces conflits.

"Sans craindre une récession, l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur la production de pétrole brut aux États-Unis et l'escalade des conflits géopolitiques soutiennent toujours les prix du pétrole", a déclaré Leon Li, analyste de CMC Markets basé à Shanghai.

Aux États-Unis, 20 % de la production de pétrole du Dakota du Nord est restée fermée en raison du froid extrême et de problèmes opérationnels, a déclaré lundi l'autorité responsable des oléoducs de l'État.

Toutefois, les inquiétudes concernant le ralentissement de la reprise économique en Chine pèsent sur les marchés, ce qui suscite des craintes quant à la demande mondiale de pétrole, étant donné que le géant asiatique est le plus grand importateur de pétrole brut au monde.

Les responsables politiques chinois ont mis en place une série de mesures pour soutenir l'économie, mais la consommation intérieure reste tiède, ce qui rend les négociants en pétrole inquiets quant aux perspectives d'évolution de la demande.

"Etant donné les facteurs fondamentaux contradictoires actuellement sur le marché du brut WTI, le facteur dynamique devrait être le principal moteur de l'évolution des prix du pétrole à court terme", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal des marchés chez OANDA.

Les prix du brut WTI ont réussi à clôturer au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours lundi pour la première fois depuis le 24 octobre de l'année dernière. Cette clôture haussière fait suite à une clôture quotidienne similaire au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours jeudi dernier, a-t-il ajouté.

Un sondage Reuters montrant que les stocks de pétrole brut américains devraient diminuer d'environ 3 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 19 janvier a également limité la faiblesse des prix. Les stocks de distillats devraient diminuer la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence devraient augmenter. Les données officielles du gouvernement devraient être publiées le 24 janvier. (Reportage d'Emily Chow, édition de Shri Navaratnam et Kim Coghill)