Les prix du pétrole se sont stabilisés dans les premiers échanges asiatiques mercredi, les données industrielles montrant une réduction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, après que le marché ait chuté au cours de la session précédente en raison des craintes que des hausses plus agressives des taux d'intérêt américains n'affectent la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour avril ont gagné 8 cents à 83,37 dollars le baril à 0120 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 4 cents à 77,54 dollars le baril.

Soutenant le marché mercredi, les données de l'American Petroleum Institute ont montré que les stocks de brut américains ont diminué d'environ 3,8 millions de barils au cours de la semaine terminée le 3 mars, selon les sources du marché.

Cette baisse a déjoué les prévisions de neuf analystes interrogés par Reuters qui tablaient sur une hausse de 400 000 barils des stocks de brut.

Les stocks d'essence ont augmenté d'environ 1,8 million de barils, tandis que les stocks de distillats ont augmenté d'environ 1,9 million de barils, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le Brent et le WTI ont tous deux chuté de plus de 3% mardi après les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquels la banque centrale devrait probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides.

"Cela a suscité des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la demande aux États-Unis", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note aux clients.

Les commentaires de M. Powell ont propulsé le dollar américain, qui s'échange généralement à l'inverse du pétrole, à son plus haut niveau depuis trois mois par rapport à un panier de devises.

Le Dollar Index est monté jusqu'à 105,65, en hausse de 1,3% mardi et au plus haut depuis le 6 décembre. L'euro a baissé de 1,28 % à 1,0548 $.