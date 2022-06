Le pétrole vacille après une chute de près de 6 % due aux inquiétudes économiques

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont gagné 20 cents, soit 0,2%, à 113,32 $ le baril à 0105 GMT, après avoir augmenté jusqu'à 1% plus tôt. Les prix du premier mois ont chuté de 7,3 % la semaine dernière, sa première baisse hebdomadaire en cinq ans.

Le brut West Texas Intermediate américain était à 109,55 $ le baril, en baisse de 1 cent après avoir augmenté de plus de 1 $ dans les transactions matinales. Les prix du premier mois ont chuté de 9,2 % la semaine dernière, la première baisse en huit semaines.

"Pour le moment, les perturbations de l'offre de pétrole passent au second plan par rapport aux inquiétudes concernant la faiblesse de la demande", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"L'image fondamentale reste celle d'un resserrement dans un contexte de ralentissement continu de la production russe."

Le pétrole russe reste hors de portée de la plupart des pays en raison des sanctions occidentales. L'impact a été partiellement atténué par la libération des réserves stratégiques de pétrole, menée par les États-Unis, et par une augmentation de la production de l'OPEP+, bien que cela réduise le tampon mondial contre de nouvelles perturbations de l'approvisionnement.

"Si Washington s'en tient à son rythme actuel, la réserve stratégique américaine atteindra son plus bas niveau en 40 ans, soit 358 millions de barils, d'ici octobre", a déclaré ANZ.

Néanmoins, la production américaine de pétrole et de gaz est en hausse.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de sept pour atteindre 740 au cours de la semaine du 17 juin, son plus haut niveau depuis mars 2020, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes Co dans son rapport très suivi vendredi.

En Libye, la production de pétrole est restée volatile à la suite des blocages effectués par des groupes dans l'est du pays.

Le ministre libyen du pétrole, Mohamed Oun, a déclaré lundi à Reuters que la production totale du pays se situe à environ 700 000 barils par jour (bpj). La semaine dernière, la production de pétrole de la Libye se situait entre 100 000 et 150 000 bpj, avait déclaré un porte-parole du ministère du pétrole.

Les exportations de produits pétroliers de la Chine, autrefois un exportateur majeur, ont continué à baisser, maintenant l'offre mondiale serrée.

En mai, les exportations d'essence du pays ont chuté de 45,5 % par rapport à l'année précédente et les exportations de diesel ont plongé de 92,7 % malgré la stagnation de la demande intérieure, les entreprises n'ayant pas atteint leurs quotas d'exportation, selon les données des douanes chinoises publiées samedi.