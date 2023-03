Le pétrole varie peu, les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt persistent

Les prix du pétrole ont peu évolué vendredi, les opérateurs restant prudents quant aux hausses de taux plus fréquentes et plus fortes de la Réserve fédérale américaine, préoccupations qui ont déclenché une déroute des prix de l'énergie au cours des trois derniers jours.

Les contrats à terme sur le Brent, qui ont chuté d'environ 5% au cours des trois derniers jours, étaient en hausse marginale par rapport à leur plus bas niveau en trois semaines à 81,72 dollars le baril à 0113 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 2 cents, soit 0,03%, à 75,74 dollars, après avoir chuté de près de 6% au cours des trois dernières séances de négociation. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a mis en garde contre des hausses de taux plus importantes et potentiellement plus rapides, affirmant que la Fed s'était trompée en pensant initialement que l'inflation était "transitoire" et qu'elle avait été surprise par la vigueur du marché du travail. La semaine dernière, le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a connu sa plus forte augmentation en cinq mois, mais la tendance sous-jacente est restée cohérente avec un marché du travail tendu. Les attentes de hausses de taux continues dans le plus grand pays producteur de pétrole au monde et les remarques similaires du président de la Banque centrale européenne au cours du week-end ont jeté une ombre sur la croissance mondiale, ce qui a entraîné une chute hebdomadaire du pétrole après deux semaines consécutives de hausse. La perspective que le rapport sur l'emploi de vendredi déclenche une accélération de la hausse des taux d'intérêt est déjà à l'origine de fortes baisses sur d'autres marchés financiers, et les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole soient également sous pression. Les trois principaux indices boursiers de Wall street,, ont clôturé en baisse jeudi. Les analystes s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé 205 000 emplois le mois dernier et à ce que le taux de chômage se maintienne. Un faible taux de chômage et une croissance constante de l'emploi pourraient accroître la capacité globale de dépense et déclencher l'inflation. Les banques centrales réduisent l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qui ralentit l'économie en temps utile.