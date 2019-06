Le philosophe Michel Serres est mort à l'âge de 88 ans

PARIS, 1er juin (Reuters) - Le philosophe français Michel Serres est mort samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé son éditrice à l'Agence France Presse (AFP).

Connu du grand public pour ses nombreuses interventions radiophoniques et certains livres à succès, dont Petite Poucette (2012), dans lequel il explore les liens entre nouvelles technologies et savoir, il a enseigné la philosophie et l'histoire des sciences en France et aux-Etats-Unis.

Normalien, agrégé de philosophie, il est entré à l'académie française en 1990. Il a travaillé dès le début de sa carrière sur les sciences, un thème qui traverse nombre de ses dizaines d'ouvrages.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a fait part de son "immense tristesse" après "la disparition de ce penseur lumineux et avocat infatigable de la raison".

Le mathématicien et député Cédric Villani a salué un "infatigable bâtisseur de ponts entre disciplines". "Conférencier passionné, méridional chaleureux, grand enfant épris de futur, il mettait à l'aise dès les premiers mots et s'embrasait dans la discussion", a-t-il ajouté sur Twitter. (Jean-Baptiste Vey)