Le photographe britannique Normski affirme avoir pris des photos de certains des plus grands représentants de la musique hip-hop, qui a célébré ce mois-ci son 50e anniversaire, au moins en partie parce qu'il ne savait pas danser le breakdance.

Né en 1966 dans le nord-ouest de Londres au sein d'une famille jamaïcaine, Normski a sept ans de plus que le hip-hop, qui a vu le jour lors d'une fête dans le Bronx de New York le 11 août 1973.

Selon lui, il est impossible de résumer en quelques mots la puissance de cette musique, mais elle a établi son identité et a fait de même pour des milliards de personnes à travers le monde.

"Pour moi, le hip-hop est une voix pour ceux qui n'en ont jamais eu. C'est un moyen pour le reste du monde de découvrir les personnes qui ne bénéficient pas d'un traitement équitable dans la vie", a-t-il déclaré.

Avec la danse, le rap et le deejaying, le hip-hop est sorti de la marginalité pour s'intégrer à la culture mondiale dominante et constitue aujourd'hui, selon Normski, "le plus grand genre mondial, je crois, que nous ayons jamais connu de notre vivant".

Pour coïncider avec l'année anniversaire, le livre de photographies et d'anecdotes de Normski intitulé "Normski : Man with the Golden Shutter" sera publié en collaboration avec le Museum of Youth Culture de Grande-Bretagne le 18 septembre.

Il se décrit comme "un petit Noir innocent avec un appareil photo" dont l'approche est aussi spontanée que l'est souvent la musique hip-hop.

"Avoir l'appareil photo prêt, prendre la photo de toute façon et réfléchir ensuite. C'est un peu comme ça que j'ai toujours travaillé", a-t-il déclaré.

Parmi ceux qu'il a photographiés figurent les rappeurs new-yorkais Public Enemy, dont l'album "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back", sorti en 1988, est considéré comme l'un des plus influents du genre.

Normski, qui a photographié Public Enemy sur scène à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, en 1990, a décrit le groupe, connu pour délivrer un message politique fort, comme anarchique.

"Ils sont sortis avec un message de lutte contre le pouvoir", a-t-il déclaré.