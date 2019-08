Bourse de Paris : Le piège de Trump se referme sur le Fed

Le travail de sape du Président des Etats-Unis pour forcer la banque centrale américaine à réduire davantage ses taux pourrait bien finir par porter ses fruits. Donald Trump a une nouvelle fois attaqué la Fed hier, en la qualifiant d'incompétente, après que plusieurs autres banques centrales dans le monde eurent réduit leur taux, parfois de manière inattendue, pour amortir le choc de la guerre commerciale lancée par Washington. Dans l'esprit de la plupart des investisseurs, une baisse de taux est synonyme d'afflux de liquidités et de hausse des marchés. Et dans celui de Donald Trump, c'est un outil indispensable pour contribuer à forcer la Chine à s'engager dans un "new deal" commercial avec les Etats-Unis. La pression monte plus que jamais sur la Réserve Fédérale, à tel point que certains économistes pensent qu'elle aura du mal à résister, même si son analyse économique est juste. "Il est de plus en plus probable que la Fed va s'engager dans deux réductions de taux de 25 points de base en septembre puis en décembre", estime désormais James Knightley, l'économiste en chef d'ING, qui pensait jusque-là que l'institution aurait les armes pour tenir le coup.

L'autre élément à surveiller aujourd'hui, c'est le marché pétrolier. Alors que le spread entre le brut léger américain WTI et le Brent de Mer du Nord se réduit et que prix du baril a perdu un cinquième de sa valeur par rapport à ses pics 2019, un rebond s'est dessiné aujourd'hui, après des fuites opportunes en provenance de Riyad. L'Arabie Saoudite aurait contacté d'autres pays producteurs pour discuter d'un moyen de faire remonter les cours. L'or noir devrait rester nerveux à l'approche de la prochaine rencontre de l'Opep+, début septembre.

Ce matin, les marchés asiatiques remontent et les indicateurs avancés européens et américains pointent vers le haut. La spéculation sur la politique de la Fed et la fixation par la banque centrale chinoise d'un cours-pivot du yuan un peu plus élevé que prévu ont regonflé le moral des troupes. Mais tout cela reste fragile.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations