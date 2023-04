Dans le nord montagneux de l'Argentine, une solide réserve de projets de lithium sur le point d'être mis en service semble prête à déclencher une vague de production qui pourrait faire tripler la production de ce métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques au cours des deux prochaines années.

Le quatrième producteur mondial de ce métal blanc argenté se trouve dans ce que l'on appelle le "triangle du lithium" et a attiré des investissements de sociétés minières canadiennes et chinoises grâce à un modèle régional axé sur le marché, alors même qu'une vague de nationalisme en matière de ressources s'est répandue dans la région.

Le Chili voisin, premier producteur de lithium de la région, a dévoilé la semaine dernière des plans pour un modèle public-privé dirigé par l'État, ce qui a effrayé les investisseurs. La Bolivie maintient depuis longtemps un contrôle strict sur ses ressources énormes mais largement inexploitées, tandis que le Mexique a nationalisé ses gisements de lithium l'année dernière.

En Argentine, bien que l'entreprise publique d'énergie YPF ait commencé à explorer le lithium l'année dernière, le secteur a été largement dominé par l'entreprise privée et les approbations régulières de nouveaux projets, le gouvernement cherchant à obtenir plus de dollars d'exportation grâce à l'exploitation minière, une rare lueur d'espoir au milieu de la tourmente économique.

"L'Argentine a accordé des concessions à des projets au cours des dix dernières années", a déclaré Franco Mignacco, président de la Chambre des entreprises minières d'Argentine. "C'est pourquoi nous avons aujourd'hui ce niveau d'investissement et de développement du lithium et cette possibilité de croissance.

M. Mignacco estime que la production argentine de carbonate de lithium, actuellement de 40 000 tonnes, pourrait tripler d'ici 2024-2025 pour atteindre 120 000 tonnes, ce qui permettrait à l'Argentine de dépasser la Chine et de se rapprocher du Chili, qui produit actuellement quelque 180 000 tonnes par an.

Cette évolution serait due à la mise en œuvre de nouveaux projets, qui viendraient s'ajouter aux deux projets actuellement en cours de production. Le pays compte six projets de lithium en cours de construction et 15 en phase d'exploration avancée ou de faisabilité, a indiqué M. Mignacco.

Cette situation contraste avec celle du Chili, où l'industrie est dominée par les acteurs établis que sont SQM et Albemarle, et où peu de nouveaux projets sont en cours. En Bolivie, le gouvernement n'a approuvé que récemment un nouveau projet d'un consortium chinois.

L'augmentation de la production argentine proviendrait de l'expansion des deux seules exploitations productrices - le projet Fénix de la société américaine Livent à Catamarca et la mine Salar de Olaroz de la société australienne Allkem Ltd à Jujuy - qui devraient toutes deux doubler leur production pour atteindre 42 500 tonnes dans les années à venir.

Ces deux projets seraient rejoints par le projet Cauchari-Olaroz, détenu par la société chinoise Ganfeng Lithium Co et la société canadienne Lithium Americas Corp, qui devrait entrer en production au second semestre 2023 avec une capacité de 40 000 tonnes de carbonate de lithium.

UNE STRATÉGIE FAVORABLE AU MARCHÉ

L'Argentine, la Bolivie et le Chili concentrent à eux trois la moitié des ressources mondiales de ce minéral, qui se trouve dans les plaines andines de haute altitude, sous d'étranges étendues de sel.

Mais les stratégies d'exploitation divergent.

"Le secteur argentin du lithium a prospéré grâce à une stratégie décentralisée et favorable au marché", a déclaré Benjamin Gedan, directeur du programme Amérique latine au Wilson Center, ajoutant qu'à l'inverse, le secteur du lithium de la Bolivie avait "stagné à plusieurs reprises en raison d'un contrôle excessif de l'État".

Selon lui, le Chili a peut-être trouvé un "juste milieu" avec son modèle public-privé, qui confierait à l'État le contrôle majoritaire de tous les nouveaux projets d'exploitation du lithium dans le cadre d'un virage nationaliste, tout en laissant à l'entreprise privée un rôle clé à jouer.

La vague de nationalisme en matière de ressources a incité certains responsables à évoquer la possibilité d'un cartel du lithium de type OPEP dans la région, bien que les analystes considèrent cette idée comme irréaliste compte tenu de la diversité des modèles et des niveaux de développement de l'industrie.

L'Argentine, quant à elle, est confrontée à des défis tels que des troubles économiques avec une inflation élevée et des contrôles de capitaux qui compliquent les affaires, tandis que le pays se dirige vers des élections générales en octobre, ce qui crée une incertitude politique.

Toutefois, son pipeline de lithium pourrait permettre au secteur de rester en ébullition et même de gagner du terrain sur ses rivaux. Il est très peu probable que le pays dépasse son voisin, le Chili, mais certains analystes visent haut.

"Aujourd'hui, le Chili produit et exporte beaucoup plus de lithium que l'Argentine", a déclaré Natacha Izquierdo, analyste à la société de conseil ABCEB. "Mais si les projets que nous avons ici aujourd'hui se concrétisent, l'Argentine pourrait le dépasser.