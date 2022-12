Le pire de la roupie indienne est derrière elle ; les entrées de fonds seront cruciales en 2023 - analystes

La monnaie locale est restée proche de son plus bas niveau à vie pendant la majeure partie du mois de décembre, mais les investisseurs ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car ils fondent leurs espoirs sur les afflux d'actions et de titres de créance en 2023, en prévision d'une éventuelle récession des économies mondiales.

"Au cours des six prochains mois, la roupie devrait surperformer, maintenant qu'elle a rattrapé ses homologues asiatiques", a déclaré Abhilash Koikkara, responsable des devises chez Nuvama Professional Clients Group.

"Les flux d'actions devraient revenir, car une récession est probable dans les économies mondiales mais l'Inde devrait en être protégée. De plus, une détente des prix des matières premières pourrait aider notre déficit commercial", a-t-il ajouté.

Le déficit des comptes courants de l'Inde s'est creusé pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de neuf ans au cours du trimestre juillet-septembre, en raison des prix élevés des matières premières, qui ont fait augmenter le déficit commercial, selon les données de la Reserve Bank of India (RBI) publiées jeudi.

Et si les prix mondiaux des produits de base et le dollar américain ont reculé au cours du dernier trimestre de 2022, la roupie n'a pas réussi à en tirer parti. L'aggravation des soldes extérieurs et les inquiétudes liées à une baisse des exportations ont pesé.

La roupie devrait terminer l'année en baisse de près de 11 % par rapport au billet vert, sa pire performance annuelle depuis 2013. [INR/]

Les traders ont également signalé une pénurie de dollars en espèces au début du mois de décembre, avec une demande menée par les importateurs, les entreprises et les investisseurs étrangers rapatriant éventuellement leurs avoirs, comme raisons de la faiblesse de la monnaie nationale.

La plupart des banquiers et des analystes ont prédit que la roupie s'échangerait dans la fourchette 81,50-83,50 au premier trimestre 2023, la RBI intervenant pour empêcher toute volatilité brutale alors qu'elle cherche également à reconstituer ses réserves de change.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour environ 16,5 milliards de dollars d'actions jusqu'à présent en 2022, contre des achats nets de 3,76 milliards de dollars en 2021. La façon dont les flux se déroulent sera cruciale pour le sort de la roupie en 2023.

"Les afflux d'actions démarrent habituellement, en janvier, mais je pense que la demande de dollars continuera à dépasser de loin l'offre qui arrive, donc il pourrait n'y avoir qu'une appréciation initiale", a déclaré Ritesh Agarwal, responsable de la trésorerie à la CTBC Bank.

La façon dont la situation du COVID évolue en Chine et dans le reste du monde est un risque que nous devons surveiller attentivement car cela pourrait à nouveau stimuler le dollar, a-t-il ajouté, prédisant que la roupie pourrait tomber au niveau des 84 au début de l'année prochaine.

(1 $ = 82,7600 roupies indiennes)