"Le pire scénario reste l'élection potentielle de Marine Le Pen au second tour", selon Vontobel AM

Les obligations françaises vont très probablement s'élargir par rapport au bund allemand si le Rassemblement national de Marine Le Pen obtient de bons résultats au premier tour des élections françaises, estime Ludovic Colin, gérant chez Vontobel AM. Un écart entre 70 et 90 points de base semble réaliste, surtout si le score de Marine Le Pen est très élevé, indique le professionnel. La société de gestion s'attend également à ce que l'Italie, l'Espagne et le Portugal s'élargissent un peu, car l'Europe devient un point d'interrogation.



"Comme il s'agit d'une élection à deux tours, le pire scénario reste l'élection potentielle de Marine Le Pen au second tour. Les obligations d'entreprises seront également un peu affaiblies, mais nous ne nous attendons pas à un bouleversement trop important pour l'instant", ajoute Ludovic Colin.





© AOF 2022