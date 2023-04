La date limite fixée par le gouvernement américain pour relever le plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, pourrait être plus proche que prévu, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une extension à court terme de la limite de la dette, ont déclaré les analystes mardi.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que la faiblesse des recouvrements fiscaux jusqu'à présent en avril indique une probabilité plus élevée que la date dite "X", lorsque le gouvernement n'est plus en mesure de payer toutes ses factures, soit atteinte au cours de la première moitié du mois de juin. Les analystes de Citi ont déclaré qu'ils s'attendaient à un accord à court terme en juin ou en juillet.

Le département du Trésor a prévenu que le gouvernement fédéral pourrait atteindre le moment où il ne sera plus en mesure de faire face à ses obligations financières dès le 5 juin, tandis que le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, a prévu que ce moment surviendrait entre juillet et septembre.

Entre-temps, lundi, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a présenté les réductions de dépenses que ses collègues républicains exigeraient en échange d'un vote en faveur du relèvement de la limite de la dette.

La question du plafond est revenue sur le devant de la scène mardi, le jour de l'impôt, où les déclarations de revenus des particuliers doivent être envoyées, ce qui signifie que le Trésor connaîtra bientôt le montant de ses recettes.

"Les analystes de Goldman Sachs ont indiqué dans une note qu'ils s'attendaient à ce que les marchés financiers évaluent un peu plus les risques liés à la limite de la dette à mesure que l'échéance de la limite de la dette sera mieux connue grâce aux données supplémentaires sur les déclarations d'impôts.

Le rendement du bon du Trésor américain à deux mois a grimpé mardi à son plus haut niveau depuis au moins 2018, alors que le malaise concernant le plafond de la dette américaine et la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt s'est installé.

Le coût de l'assurance de la dette américaine contre un défaut de paiement pour un an s'élevait à environ 95 points de base lundi, selon les données de Refinitiv - bien au-dessus des niveaux de 2011, lorsque l'impasse sur le plafond de la dette a déclenché le premier abaissement de la note de crédit du gouvernement américain.

Goldman Sachs avait prévu que le Trésor épuiserait ses liquidités et sa capacité d'emprunt entre le début et la mi-août, mais elle a indiqué que les faibles recettes fiscales d'avril pourraient repousser la date limite.