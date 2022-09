Le plafonnement de l'énergie et la hausse du taux de la BCE poussent les rendements britanniques au plus haut depuis 11 ans

Les spéculations sur le plan de Truss - qui verra les factures d'énergie des ménages moyens plafonnées pour les deux prochains hivers - avaient contribué mardi à la plus grande vente quotidienne de gilts à 30 ans depuis 2020.

Truss a déclaré au Parlement jeudi que le plafonnement réduirait le taux d'inflation maximal de 5 points de pourcentage, mais qu'une estimation complète de son coût devrait attendre la fin du mois, lorsque le ministre des Finances Kwasi Kwarteng fera une déclaration fiscale.

Le mois dernier, la BoE a prévu que l'inflation atteindrait un pic de plus de 13 % en octobre.

Les gilts ont peu réagi immédiatement à la déclaration du nouveau premier ministre, mais les stratèges ont déclaré que le plan ajoutait à la toile de fond difficile pour les obligations du gouvernement britannique, dont certaines ont enregistré en août leur plus forte vente depuis les années 1980.

NatWest Markets a relevé ses prévisions pour que les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre atteignent 3,5 % au début de l'année prochaine, et a augmenté son objectif pour les rendements à 10 ans à 4 %, citant l'augmentation des emprunts du gouvernement, l'inflation élevée et les ventes imminentes d'obligations de la BoE.

"Un changement de régime est en train de se produire sur le marché des gilts", a déclaré Imogen Bachra, stratégiste des taux de NatWest.

"Nous pensons qu'il y a une nouvelle hausse à venir, cette fois-ci menée par l'extrémité arrière de la courbe, car les marchés évaluent la tempête parfaite des risques de hausse des rendements à long terme des gilts", a-t-elle ajouté.

Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté de 12 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet 2011 à 3,156%, et étaient en hausse de 9 points de base à 3,13% à 1455 GMT. Les rendements à vingt et trente ans ont tous deux atteint leur plus haut depuis 2014, à 3,557% et 3,500% respectivement.

La majeure partie de la chute des prix des gilts jeudi est survenue après que la BCE a relevé ses taux d'intérêt directeurs d'un montant sans précédent de 75 points de base, et en particulier après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'elle paierait un taux plus élevé sur les dépôts des gouvernements.

Cependant, la vente de la dette de la zone euro s'est concentrée sur les échéances plus courtes, alors qu'en Grande-Bretagne, ce sont les échéances les plus longues qui ont le plus chuté, reflétant leur sensibilité à une émission plus élevée.