Selon un rapport du cabinet de conseil Deloitte, publié mardi par le gouvernement de l'Alberta, le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz proposé par le Canada incitera les entreprises à réduire leur production plutôt qu'à investir dans des technologies coûteuses de captage et de stockage du carbone (CSC).

Le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau élabore actuellement des réglementations visant à obliger le secteur le plus polluant du Canada à réduire ses émissions à 137 millions de tonnes métriques, soit 37 % de moins qu'en 2022, d'ici à 2030. L'Alberta, principale province productrice de pétrole au Canada, et l'industrie s'opposent à ce plan, arguant qu'il s'agit d'un plafond de production.

Les plus grands producteurs de pétrole du Canada comptent sur le captage et le stockage du carbone pour réduire la plupart de leurs émissions au cours de la prochaine décennie. Cependant, Pathways Alliance, un groupe de six grandes entreprises de sables bitumineux, n'a pas pris de décision d'investissement définitive concernant son projet de 16,5 milliards de dollars canadiens (12,03 milliards de dollars) et affirme qu'il a besoin d'un soutien financier plus important de la part du gouvernement.

Dans un rapport commandé par l'Alberta, la modélisation de Deloitte a montré que la mise en œuvre du CSC rendrait les mines de sables bitumineux à coût élevé économiquement non viables. Pour les actifs de sables bitumineux thermiques moins coûteux, la réduction de la production serait toujours plus rentable que l'investissement dans le CSC.

"Nous n'envisageons aucun investissement dans le CSC pour les sables bitumineux", a déclaré Deloitte.

Laura Cameron, analyste au sein du groupe de réflexion sur le climat International Institute for Sustainable Development, a déclaré que le rapport soulevait des questions sur le coût de la technologie de capture du carbone.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, avec une production d'environ 5 millions de barils par jour (bpj).

Malgré les craintes de l'industrie, la production atteint en fait des sommets grâce à un nouvel oléoduc d'exportation et à la bonne tenue des prix du pétrole. M. Trudeau a proposé ce plafond en 2021 et son gouvernement s'efforce de le finaliser avant les élections qui auront probablement lieu l'année prochaine.

Selon les projections de Deloitte, le plafonnement des émissions entraînerait probablement une production pétrolière de 5,6 millions de bpj en 2030, soit environ 10 % de moins qu'en l'absence de plafonnement. La production de gaz à la fin de la décennie serait d'environ 2,2 milliards de pieds cubes par jour avec un plafond d'émissions, soit 12 % de moins qu'en l'absence d'un tel plafond.

Le Canada perdrait ainsi 90 000 emplois et 282 milliards de dollars canadiens de PIB entre 2030 et 2040, selon le rapport.

"Il est temps d'abandonner cette idée ratée", a déclaré Nate Horner, ministre des finances de l'Alberta, dans un communiqué.

Deloitte estime que les émissions de pétrole et de gaz dépasseraient encore le plafond proposé de 20 millions de tonnes d'ici la fin de la décennie, même en augmentant l'efficacité de la production et en prenant des mesures pour réduire les émissions de méthane.

Interrogé sur le plafond d'émissions mardi, le ministre fédéral de l'environnement Steven Guilbeault a déclaré aux journalistes que le gouvernement n'avait pas compétence pour limiter la production. (1 $ = 1,3719 dollar canadien) (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique ; Rédaction de Rod Nickel)