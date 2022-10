Le plafonnement du prix du pétrole russe donnera aux acheteurs un moyen de pression - fonctionnaire américain

Un plafonnement des prix que les pays du Groupe des Sept (G7) veulent imposer au pétrole russe fournira aux acheteurs un levier pour obtenir de meilleurs prix, a déclaré mercredi un responsable du Trésor américain.

Les États-Unis ont mené un "dialogue positif" avec la Chine et l'Inde, deux grands importateurs de brut russe, a déclaré Ben Harris, secrétaire adjoint à la politique économique au Trésor américain, lors du forum Energy Intelligence à Londres.

Le plan de plafonnement des prix convenu par les pays riches du G7 prévoit que les pays participants refusent de fournir des services d'assurance, de financement, de courtage, de navigation et autres aux cargaisons de pétrole dont le prix est supérieur à un plafond de prix à déterminer pour le brut et les produits pétroliers.

L'Union européenne envisage un plafonnement des prix du pétrole correspondant à celui convenu par le G7, ont déclaré des diplomates le mois dernier.

Le plafonnement des prix, dont les détails doivent encore être précisés, sera calculé sur la base d'un dollar par baril et sera fixé à un niveau qui incitera encore les entreprises à produire, a-t-il ajouté.

"L'intention du plafonnement des prix est de préserver le commerce du pétrole russe, mais à des prix plus bas", a déclaré M. Harris.

"Parce que nous voulons fournir des incitations économiques à la Russie pour qu'elle continue à produire, nous considérons les puits à coût plus élevé comme un point de données."

Bien qu'aucun niveau de prix n'ait été fixé, l'objectif du plafond est d'élargir l'écart entre la qualité de référence du brut russe de l'Oural et la référence internationale du Brent, a déclaré Harris.

"Nous pouvons avoir un plafonnement des prix très réussi sans qu'un seul baril soit échangé dans le cadre du plafonnement des prix. Si ce que nous avons fait est de fournir un levier à ces importateurs pour obtenir le meilleur rabais possible, cela nous convient parfaitement." (Reportage de Ron Bousso et Shadia Nasralla, édition de Louise Heavens et Emelia Sithole-Matarise)