Une cour d'appel américaine a confirmé lundi la condamnation d'un ancien cadre supérieur de la société de capital-investissement TPG Capital pour avoir participé à un vaste système de fraude aux admissions dans les universités américaines en versant 50 000 dollars pour truquer les résultats de son fils à l'examen d'entrée à l'université.

La première cour d'appel du circuit américain à Boston a rejeté l'argument de William McGlashan selon lequel l'acte d'accusation à son encontre aurait dû être rejeté parce que les résultats gonflés du test ACT ne peuvent pas étayer l'accusation de fraude électronique à l'origine de sa condamnation.

Bien que M. McGlashan ait plaidé coupable en 2021 à un chef d'accusation de fraude électronique et qu'il ait déjà purgé une peine de trois mois de prison, il conservait le droit de retirer son plaidoyer de culpabilité si la cour d'appel convenait que le juge de première instance aurait dû se dessaisir de l'affaire.

Le juge Jeffrey Howard a toutefois écrit, au nom d'un panel de trois juges de la cour d'appel, que le plan de McGlashan "s'est avéré beaucoup plus complexe que la simple falsification des résultats", puisqu'il impliquait également l'obtention d'un examen surveillé par un associé du cerveau du système d'admission, William "Rick" Singer.

Un avocat de McGlashan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. McGlashan, ancien gestionnaire de portefeuille vedette chez TPG Capital, fait partie des dizaines de personnes inculpées en 2019 dans le cadre de l'enquête "Operation Varsity Blues".

L'enquête a révélé comment certains parents fortunés ont fait des pieds et des mains pour obtenir des places pour leurs enfants dans des écoles prestigieuses, notamment Yale, Georgetown et l'Université de Californie du Sud.

M. Singer, consultant californien en matière d'admission, a admis avoir facilité la tricherie lors d'examens d'entrée à l'université et avoir fait passer de l'argent de parents à des entraîneurs universitaires corrompus, afin d'obtenir l'admission d'enfants en tant que fausses recrues athlétiques.

Il a été condamné en janvier à 3 ans et demi de prison. Plus de 50 personnes ont plaidé coupable, dont les actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman, qui comptaient parmi les clients de M. Singer.

En mai, la première instance a annulé les condamnations pour fraude de deux parents qui avaient été reconnus coupables lors du premier procès Varsity Blues : John Wilson, cadre dans le secteur du capital-investissement, et Gamal Aziz, ancien dirigeant de casino.

Le mois prochain, M. Wilson sera de nouveau condamné pour une accusation liée à la fiscalité.