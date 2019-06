Le plan Kushner suscite un large rejet dans le monde arabe

par Stephen Kalin, Suleiman Al-Khalidi et Mohamed Abdellah

RYAD/AMMAN/LE CAIRE, 23 juin (Reuters) - L'approche retenue par l'administration de Donald Trump pour obtenir la paix au Proche-Orient, consistant à privilégier l'économie aux dépens du politique, est accueillie par le rejet ou l'exaspération dans le monde arabe, même si les alliés de Washington dans le Golfe pensent qu'il est souhaitable de lui donner une chance.

Le plan vise à dégager 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans pour stimuler l'économie des territoires, dans l'idée d'obtenir la paix par la prospérité.

Le projet sera présenté officiellement par son concepteur, Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, lors d'une réunion à Manama, capitale de Bahreïn, mardi et mercredi.

La Maison blanche en a dévoilé les détails samedi.

"Nous n'avons pas besoin de la réunion de Bahreïn pour construire notre pays, nous avons besoin de paix, et la séquence de ce plan - une relance économique suivie de la paix - est irréaliste et illusoire", a déclaré le ministre palestinien des Finances Choukri Bichara dimanche.

L'absence de proposition politique, que Washington promet pour une deuxième phase d'ici l'automne, est non seulement déplorée par les Palestiniens mais par l'ensemble des pays arabes avec lesquels Israël cherche à normaliser ses relations.

Du Soudan au Koweït, les commentateurs dénoncent le projet Kushner dans les mêmes termes: "énorme perte de temps", "voué à l'échec", "mort-né".

Même si Jared Kushner n'a rien dit de ses intentions sur le volet politique, des responsables américains informés indiquent que le gendre de Donald Trump a abandonné la solution à deux Etats - qui envisage la création d'un Etat palestinien indépendant au côté d'Israël en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.

"UN RECUL MAJEUR POUR LA RÉGION"

Dès samedi soir, l'Organisation de libération de la Palestine a regretté les "promesses absolument abstraites" du plan Kushner.

En Egypte, les partis de gauche et libéraux ont publié un communiqué dans lequel ils dénoncent une tentative déguisée de "consacrer et légitimer" l'occupation par Israël des territoires palestiniens.

En Jordanie, un ancien haut responsable, Djaouad al Anani, a souligné la suspicion des Arabes à l'égard de l'administration Trump depuis la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et l'annexion du plateau du Golan.

"C'est une approche déséquilibrée", a-t-il dit. "Elle suppose que les Palestiniens sont la partie la plus vulnérable et que ce sont eux qui succomberont le plus facilement à la pression. C'est un recul majeur pour toute la région."

Azzam Huneidi, numéro deux des Frères musulmans jordaniens, le principal parti d'opposition, a ajouté: "Le plan économique, c'est la vente de la Palestine sous la bannière de la prospérité en échange de la paix, sans aucune restitution de terres (...). Un troc avec l'argent arabe."

Kushner propose que plus de la moitié des 50 milliards de dollars d'investissements espérés soient dépensés dans les territoires palestiniens, et le reste dans la région - en Egypte, au Liban et en Jordanie. Il dit espérer que les riches pétromonarchies du Golfe ou des investisseurs privés financeront l'essentiel de la facture.

Les analystes arabes estiment que le projet Kushner vise à acheter le silence des opposants à l'occupation des territoires en payant des milliards de dollars aux pays hébergeant la plupart des réfugiés palestiniens - Syrie, Jordanie, Liban -, dont le nombre est évalué à environ 5 millions.

"DE LA PURE PARANOÏA"

En Israël, Tzachi Hanegbi, ministre du cabinet de Benjamin Netanyahu et proche du Premier ministre, a déclaré que Washington avait tenté de créer "un peu de confiance et d'optimisme" en présentant une vision économique, mais qu'il avait touché un point trop sensible chez les Palestiniens.

"Ils restent persuadés que toute cette histoire de paix économique est une conspiration qui ne vise qu'à les ensevelir sous un tas de projets et autres cadeaux pour leur faire oublier leurs aspirations nationalistes. C'est évidemment de la pure paranoïa et une nouvelle tragédie pour les Palestiniens", a-t-il dit à la radio israélienne.

L'Autorité palestinienne boycottant le rendez-vous de Manama, Washington n'a pas invité le gouvernement israélien. Les alliés des Etats-Unis dans le Golfe, Arabie saoudite et Emirats arabes unis en tête, seront représentés ainsi que des responsables égyptiens, marocains ou jordaniens. Le Liban et l'Irak seront absents.

Le président du Parlement libanais Nabih Berri a déclaré que "ceux qui pensent qu'agiter des milliards de dollars peut faire céder le Liban, qui ploie sous une crise économique asphyxiante, ou transiger sur ses principes se trompent".

Dans le Golfe, de nombreux dignitaires musulmans qui par le passé ont rallié la population autour de la cause palestinienne, sont restés silencieux des heures après la divulgation du plan, signe de répression contre les voix dissidentes.

Ryad, qui tient à ménager Washington, a cependant assuré à ses alliés arabes qu'il n'approuverait rien qui puisse nuire aux revendications fondamentales des Palestiniens.

Ali Chihabi, directeur de l'Arabia Foundation, favorable au gouvernement saoudien, a jugé que l'Autorité palestinienne avait tort de rejeter le plan d'emblée. "Elle devrait l'accepter et oeuvrer au bien-être de son peuple puis aller de l'avant (...) pour obtenir des droits politiques", dit-il.

Même dans le Golfe cependant, le soutien au plan Kushner reste limité. "Seule la partie arabe fait des concessions, alors que l'occupant gagne tout: la terre, la paix et l'argent du Golfe", déplore le député koweitien Ossama al Chahine. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)