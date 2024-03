Le plan budgétaire de Joe Biden augmenterait les impôts américains de 4 951 milliards de dollars sur dix ans - Trésor public

Le projet de budget du gouvernement américain proposé par le président Joe Biden augmenterait les recettes fiscales de 4 951 milliards de dollars sur dix ans, dont plus de 2 700 milliards de dollars de hausses d'impôts pour les entreprises et près de 2 000 milliards de dollars pour les particuliers fortunés et les successions, a déclaré le Trésor américain lundi.

Le plan budgétaire prévoit également un financement obligatoire supplémentaire de 104,3 milliards de dollars pour l'Internal Revenue Service, en plus des 80 milliards de dollars gagnés par l'agence fiscale en 2022, a indiqué le Trésor dans ses estimations "Green Book" des effets du budget sur les recettes. Ce financement supplémentaire ajouterait 341 milliards de dollars de nouvelles recettes sur la période de 10 ans par rapport au financement actuel, a déclaré le Trésor. Les augmentations d'impôts font partie de la liste de souhaits de M. Biden pour le budget de l'année électorale, qui comprend également de nouveaux programmes destinés à aider les Américains à faible et moyen revenu à faire face aux coûts élevés du logement et de la garde d'enfants, et qui vise à réduire le déficit. Le Congrès est susceptible de rejeter ces propositions, mais le document constitue un message central de la campagne de M. Biden. COMBLER LES DÉFICITS Le Trésor a estimé que les réformes de la fiscalité internationale des entreprises, entraînées par la mise en œuvre d'un accord mondial sur l'impôt minimum de 15 % en 2021 par 137 pays, ajouteraient 632,2 milliards de dollars aux recettes américaines sur 10 ans. Mais même avec l'ajout d'un impôt minimum plus élevé de 21 % à l'étranger, ce chiffre est bien inférieur à l'estimation de l'année dernière, qui était d'environ 1,16 trillion de dollars. Un fonctionnaire du Trésor américain a déclaré à la presse que cette réduction était due à la révision des hypothèses selon lesquelles moins de pays adopteraient l'impôt minimum, à l'exception de la Grande-Bretagne, du Japon, de l'Union européenne, de l'île Maurice et du Viêt Nam. La réduction a été compensée ailleurs, notamment par une augmentation de l'impôt minimum national sur les grandes entreprises, qui passerait de 15 % à 21 %, ce qui, selon les estimations du Trésor, rapporterait 137,4 milliards de dollars sur dix ans. Il estime qu'une nouvelle proposition d'interdiction pour les entreprises de déduire les rémunérations des employés autres que les PDG et les directeurs financiers supérieures à 1 million de dollars rapporterait 271,9 milliards de dollars sur 10 ans. L'élimination des avantages fiscaux accordés aux entreprises du secteur de l'énergie fossile générerait 45,1 milliards de dollars de nouvelles recettes au cours de la décennie allant jusqu'en 2034, tandis que l'augmentation du taux global de l'impôt sur les sociétés, qui passerait de 21 % à 28 %, rapporterait 1 350 milliards de dollars, selon les estimations du ministère des finances. TAXER LES RICHES Le Trésor a estimé que les dispositions visant à augmenter les impôts sur les personnes fortunées, les nouvelles règles de transfert des successions et la limitation de l'utilisation par les personnes à haut revenu des comptes de retraite fiscalement avantageux rapporteraient 1,96 trillion de dollars. Ce total inclut l'"impôt sur les milliardaires" proposé par M. Biden, qui imposerait un impôt minimum de 25 % aux personnes dont la fortune dépasse 100 millions de dollars. Le Trésor estime que cette taxe rapporterait 502 milliards de dollars au cours de la décennie. Le Trésor a de nouveau proposé d'augmenter les fonds alloués à l'IRS pour lui permettre d'effectuer davantage d'audits auprès des personnes fortunées et des partenariats commerciaux complexes. Le Trésor a récemment revu à la hausse ses estimations internes des recettes qui pourraient être perçues grâce aux efforts de modernisation de l'IRS. Le budget comprend également un certain nombre de nouvelles propositions visant à aider les Américains à faire face au coût élevé du logement, notamment un crédit d'impôt de 10 000 dollars sur deux ans pour aider à compenser les coûts d'intérêt élevés pour les acheteurs d'une première maison et un crédit unique de 10 000 dollars pour les vendeurs de "maisons de départ" afin d'augmenter les stocks sur le marché. L'ensemble de ces mesures coûterait 47,3 milliards de dollars sur une période de 10 ans, selon le Trésor. L'ensemble des propositions fiscales du budget visant à aider les familles à revenus modérés, y compris les crédits de logement et les crédits d'impôt élargis pour les enfants et les primes d'assurance maladie, coûterait 764,9 milliards de dollars sur 10 ans, selon le Trésor.