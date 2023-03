Le plan budgétaire de l'administration Biden présenté jeudi comprend des demandes de financement de milliards de dollars pour la région indo-pacifique afin de contrer la Chine par le biais d'investissements dans les infrastructures et d'autres formes de soutien aux partenaires et alliés des États-Unis dans la région.

Le secrétaire d'État adjoint par intérim à la gestion et aux ressources, John Bass, a déclaré à la presse que la concurrence entre Washington et Pékin était "exceptionnellement vaste et complexe" et justifiait de nouvelles formes de financement.

"Notre approche du défi générationnel posé par la RPC se concentre sur l'investissement dans nos propres capacités nationales, l'alignement de nos efforts sur ceux de nos alliés et partenaires et la concurrence avec la RPC là où les intérêts et les valeurs diffèrent", a déclaré M. Bass, se référant à la République populaire de Chine.

La proposition de budget de Joe Biden se heurte déjà à une vive opposition de la part des parlementaires républicains, bien que les dirigeants du parti soutiennent généralement les efforts visant à contrer la Chine.

La proposition de budget pour 2024 comprend 400 millions de dollars pour un fonds destiné à "contrer certains comportements problématiques de la RPC dans le monde", selon une fiche d'information du département d'État.

L'administration demande des dépenses obligatoires, en plus du financement discrétionnaire traditionnel, y compris 2 milliards de dollars pour soutenir les projets d'infrastructure et 2 milliards de dollars pour renforcer les économies de l'Indo-Pacifique et soutenir les partenaires pour repousser la Chine, a déclaré M. Bass.

Le budget prévoit également des fonds pour renforcer la présence des États-Unis dans les îles du Pacifique, une région où Washington est en concurrence avec l'influence croissante de la Chine.

Le montant du financement risque de pâlir en comparaison avec les largesses de la Chine à l'étranger dans le cadre de l'initiative d'infrastructure Belt and Road, mais les responsables affirment que les efforts des États-Unis se concentrent sur des projets d'infrastructure de "haute qualité" et qu'ils rallieraient les investissements du secteur privé.

"Nous ne cherchons pas à égaler la Chine dollar pour dollar, en partie parce qu'un certain nombre d'investissements chinois (...) n'ont pas beaucoup de sens sur le plan commercial", a déclaré M. Bass.