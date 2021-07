Le plan d'Emmanuel Macron pour une rentrée en confiance

La relance a déjà commencé et elle continue ! Cet été sera ainsi un été de relance, une relance forte et profitable à tous. Parmi les 100 milliards d'euros votés à l'automne dernier pour relancer notre économie, ce ne sont pas moins de 40 milliards qui ont déjà été mobilisés sur le terrain. Le Gouvernement et nos préfets s'assureront de la bonne mise en œuvre des investissements. Cet été de relance saura nous inscrire dans une trajectoire de plein emploi !

Les grandes réformes et les prochains investissements du Gouvernement de la rentrée s'inscrivent en réponse à la crise sanitaire. Relancer l'économie, reconstruire notre indépendance industrielle, penser des actions concrètes pour soutenir les Français fragilisés par la crise : voici les grandes priorités du Président de la République pour une rentrée en confiance.

La nécessité de construire l'indépendance française et européenne.

L'action menée depuis 2017 nous rapproche de nos objectifs : la production de paracétamol a été relocalisée, une vallée de la batterie électrique dans les hauts de France va prochainement ouvrir, un plan d'investissement de 7 milliards pour l'innovation en matière de santé a été lancé. Grâce à ces avancées, nous sommes la première nation européenne du numérique et de la technologie, et ce depuis deux ans.

La baisse des impôts de production et de l'impôt sur les sociétés ainsi que la Présidence Française de l'Union Européenne en janvier 2022 nous permettront d'accélérer le mouvement.

Enfin, en septembre, un nouveau plan d'investissement sera construit pour bâtir la France 2030 et faire émerger des champions du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies, de l'agriculture.

La nécessité de préserver notre modèle social : le travail et le mérite.

Nous continuons d'investir dans l'école et la formation :

En mettant pleinement en œuvre la réforme de l'assurance chômage dès le 1er octobre. Cette réforme s'inscrit autour d'une volonté simple : en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas.

En engageant la réforme des retraites, dès que les conditions seront réunies (épidémie sous contrôle et reprise bien assurée). Sa mise en place sera progressive, pour un système plus juste et efficace. Parce qu'une vie de travail doit offrir une pension digne (Minimum 1000 euros), parce que pour protéger nos retraites actuelles et celles de nos enfants sans augmenter les impôts, il est juste et efficace de changer notre système de retraites.

La nécessité de construire la réponse de la Nation à ceux qui ont été le plus touchés par la crise.

Pour notre jeunesse : un revenu d'engagement jeune sera présenté. Destiné aux jeunes sans emploi ou formation, il sera fondé sur une logique de devoirs et de droits pour les amener vers l'activité.

Pour nos aînés : un projet de loi pour l'autonomie, un accompagnement renforcé à domicile et des EHPAD modernisés sera à l'ordre du jour du Conseil des ministre à l'automne.

La nécessité d'un nouveau pacte français entre les générations.

Ce nouveau pacte ne sera pas financé par une hausse d'impôt, ni en laissant filer la dette ! Il le sera par le travail, l'investissement, l'innovation et la réforme. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la diminution de l'impôt sur le revenu, ce qui représente 170 euros en plus par mois pour un salarié au SMIC, nous avons assumé d'améliorer le pouvoir d'achat et de baisser les impôts, une priorité pour les classes moyennes et nous ne reviendrons pas en arrière.

Lors de son allocution du 12 juillet, le Président de la République a présenté un plan qui nous permettra, dès la rentrée, de bâtir ensemble notre avenir. Un été de prudence et de relance, pour une rentrée en confiance, pour bâtir une France indépendante, confiante et unie. Une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse, et n'a pas peur du futur mais l'invente. Une France unie qui sait être solidaire, civique, responsable dans l'épreuve comme dans la conquête.