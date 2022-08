Le plan d'Erdogan pour gérer la crise économique de la Turquie bénéficie d'un sursis estival

Le programme d'Erdogan, qui met l'accent sur la stimulation monétaire, les exportations et la croissance économique, a fait grimper l'inflation en flèche lorsque la banque centrale a réduit les taux d'intérêt de 500 points de base à la fin de l'année dernière, déclenchant un krach monétaire historique en décembre.

Même si l'inflation annuelle a atteint 80 % le mois dernier, mettant à rude épreuve les ménages et sapant les revenus, le gouvernement s'en tient à son plan peu orthodoxe qui, selon lui, devrait permettre de transformer les déficits chroniques des comptes courants du pays en excédents. Des exportations et un tourisme forts ont aidé à financer un déficit de la balance courante qui s'est réduit en juin, malgré des coûts énergétiques élevés, selon les dernières données.

Le soulagement a commencé en juillet lorsque les visiteurs étrangers ont bondi de plus de 50 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, en partie grâce aux Russes qui n'avaient nulle part où aller en raison des sanctions liées à la guerre.

Les réserves étrangères de la banque centrale - fortement réduites après neuf mois de soutien à la lire - ont presque triplé depuis début juillet pour atteindre 15,7 milliards de dollars sur une base nette. Les banquiers affirment que des entrées de quelque 5 milliards de dollars en provenance de Russie ont donné un coup de pouce, bien que les autorités n'aient pas fait de commentaires et ne publient pas de telles données.

Ajoutant au soulagement d'Erdogan, un plan de protection de la lire dévoilé pendant la crise de décembre a franchi un obstacle important en juillet et août lorsque 30 milliards de dollars de dépôts ont été transférés sans problème, selon les données calculées par les banquiers.

Seuls 3 milliards de dollars de dépôts supplémentaires doivent être transférés le mois prochain, et guère plus jusqu'à l'année prochaine, bloquant ainsi de nombreuses entreprises pour six mois supplémentaires dans le système connu sous le nom de KKM.

Ce système vise à freiner la demande de devises étrangères en compensant les déposants pour les pertes de la lire par rapport aux devises étrangères.

Étant donné que la lire a perdu 27 % par rapport au dollar cette année, les coûts du KKM augmentent pour le Trésor et la banque centrale, qui versent la différence aux déposants.

Mais la plupart des entreprises et des particuliers sont restés fidèles à la KKM, évitant ainsi une nouvelle ruée vers les devises étrangères et un nouveau crash potentiel de la lire à moins d'un an des élections serrées auxquelles Erdogan doit faire face.

"Le coût est élevé, mais si ce montant était conservé en devises, nous serions confrontés à de plus gros problèmes", a déclaré une source ayant connaissance de la question.

"S'il y avait eu une autre alternative, elle aurait été utilisée mais il semble que cela va continuer, au moins jusqu'au début de l'année prochaine", a déclaré la source à propos du plan, requérant l'anonymat étant donné le caractère sensible du plan gouvernemental.

Les déposants sont attirés vers KKM par des crédits moins chers et des incitations fiscales, ont déclaré à Reuters des banquiers, des entreprises et des fonctionnaires. Au total, les dépôts protégés représentent 1,2 trillion de lires (66,23 milliards de dollars), selon les données.

La banque centrale ne divulgue pas ses coûts liés au KKM.

Mais depuis son introduction le 20 décembre - le jour où la lire a atteint son plus bas niveau historique de 18,4 pour un dollar - le KKM a coûté au Trésor 60 milliards de lires, soit 20 milliards de lires de plus que l'allocation budgétaire de cette année pour le programme.

Le programme, ainsi que les importantes interventions de change de la banque centrale, ont permis de sauver la lire à l'époque.

Mais la monnaie est depuis retombée près de son niveau le plus bas, atteignant 18,15 pour un dollar après que la banque centrale ait choqué les marchés la semaine dernière en réduisant son taux d'intérêt de référence de 100 points de base supplémentaires.

(1 $ = 18,1196 lires)