Oceans Finance Company, un groupe de financement climatique qui aide à protéger les îles Galapagos en Équateur, prévoit de lever un milliard de dollars par le biais d'un nouveau type d'opération de dette pour aider à financer des projets environnementaux, a déclaré son directeur général à l'agence Reuters.

Son plan consiste à acheter régulièrement des euro-obligations équatoriennes avec de l'argent collecté auprès de prêteurs multilatéraux, d'organisations philanthropiques et d'investisseurs institutionnels, et à verser à chacun une part convenue du paiement annuel des coupons.

Le reste servirait à financer des projets tels que l'élimination des plastiques dans les océans et la restauration des mangroves. L'OFC a commencé à collecter des fonds ce mois-ci et espère générer 2 milliards de dollars supplémentaires pour des activités d'impact une fois qu'il sera pleinement développé.

Afin d'attirer les investisseurs les plus réfractaires au risque, l'OFC a indiqué qu'il s'adressait aux assureurs de la Lloyd's of London pour acheter une couverture qui bloquerait effectivement un rendement. Les obligations seraient détenues par une société ad hoc dédiée à l'initiative.

"Cela nous permet de mobiliser toute la différence entre le coût du capital et le financement dont nous disposons pour l'impact", a déclaré Erik Wandrag.

"Cela nous permet également d'accélérer non seulement les transactions, mais aussi l'impact que nous voulons obtenir", a-t-il ajouté, décrivant le plan comme faisant partie d'un programme régional pour la côte pacifique de l'Amérique latine qui pourrait également être reproduit en Afrique.

Le besoin est criant. Une étude de l'OCDE réalisée en 2022 a estimé que 30 millions de tonnes de déchets plastiques se trouvaient dans les mers et les océans du monde et que 109 millions de tonnes supplémentaires s'accumulaient dans les cours d'eau.

L'actionnaire principal de l'OFC est la société Climate Fund Managers (CFM), basée aux Pays-Bas, qui a créé des fonds en partenariat avec des organismes tels que le Fonds néerlandais pour le climat et le développement (DFCD) et la Commission européenne.

CLIMAT ET BIODIVERSITÉ

Les pays cherchent de plus en plus à financer la préservation des écosystèmes riches en biodiversité après avoir conclu un accord historique en 2022 pour accélérer l'action, mais de nombreux efforts réalisés jusqu'à présent ont eu du mal à prendre de l'ampleur.

Le problème est particulièrement aigu dans les pays en développement, qui possèdent certaines des zones les plus vastes et les plus précieuses du monde à protéger, mais qui sont souvent trop sollicités financièrement pour financer tous les travaux de préservation nécessaires.

Une solution de plus en plus populaire a vu des pays comme l'Équateur, le Belize et la Barbade étendre leurs programmes de conservation en échange d'une réduction des paiements de leur dette, par le biais de ce que l'on appelle les échanges dette-nature.

Le seul inconvénient est que la plupart de ces échanges sont d'une ampleur relativement modeste et qu'il faut parfois des années pour parvenir à un accord. L'année dernière, par exemple, un échange record de 1,6 milliard de dollars axé sur les Galapagos a permis de réunir environ 500 millions de dollars pour des projets environnementaux. D'autres ont recueilli beaucoup moins.

Un groupe de travail mondial a été lancé lors des négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï l'année dernière afin d'étudier les moyens de développer le marché, mais l'OFC, qui a participé à l'échange des Galapagos, a déclaré qu'il pensait que son nouveau modèle pourrait avoir un impact encore plus important.

Par exemple, bien que l'OFC soit en contact avec le gouvernement équatorien, M. Wandrag a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir sa bénédiction officielle pour aller de l'avant. Et comme il n'y a pas de restructuration de la dette et que les obligations peuvent être achetées sur le marché libre au fil du temps, l'approche pourrait être reproduite presque partout.

Près de 180 gouvernements doivent se réunir en Corée en novembre pour le cinquième et dernier cycle de négociations en vue d'un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Cet accord devrait être officiellement signé au début de l'année prochaine aux Galapagos.

Juste avant, les pays se réuniront en Azerbaïdjan pour le prochain cycle de négociations sur le climat, la COP29, au cours de laquelle les liens entre le climat et la biodiversité devraient occuper une place plus importante. (Reportage de Simon Jessop et Marc Jones ; Rédaction d'Alex Richardson)