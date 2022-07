Le plan de redressement du Liban est bloqué par les changements apportés par le Premier ministre - un haut responsable des finances

Le gouvernement libanais a conclu un projet d'accord pour un renflouement de 3 milliards de dollars par le FMI en avril, un accord complet étant conditionné à l'adoption de conditions préalables telles que le budget 2022, la réforme du secret bancaire et le contrôle des capitaux.

Le dernier gouvernement de Mikati a adopté le 20 mai un plan de redressement financier qui définissait les grandes lignes de la manière de combler un trou de plus de 70 milliards de dollars dans le secteur financier, au cœur de la crise du Liban.

Ce plan faisait peser le poids des pertes sur les banques commerciales et la banque centrale, ainsi que sur les déposants par le biais de décotes, mais n'adoptait pas le fonds d'actifs ou de ressources d'État proposé précédemment pour combler le trou.

Mais la semaine dernière, Mikati a suggéré verbalement des changements "très sérieux" à ce plan lors d'une réunion avec la commission parlementaire des finances et du budget, a déclaré Ibrahim Kanaan, chef de la commission.

"Le Premier ministre nous a dit qu'il a été modifié de manière à ce qu'il y ait un fonds de redressement financier qui dédommagera les déposants ou remboursera les déposants totalement ou partiellement", a déclaré Kanaan dans une interview à Reuters.

"Le gouvernement continue à envoyer parfois des changements et des amendements. Il est très important de tourner cette page et de passer à quelque chose de définitif et de finaliser ce travail", a-t-il ajouté.

Le fonds tel que proposé serait, entre autres sources, financé par l'excédent budgétaire, a déclaré Kanaan, ajoutant : "Nous n'avons pas du tout d'excédent depuis des décennies".

Le bureau de Mikati n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les banques commerciales libanaises ont été les principaux partisans d'un fonds utilisant les actifs de l'État ou d'autres revenus pour combler le déficit.

Le vice-premier ministre Saad Chami, l'architecte de l'accord du FMI avec le Liban, s'est fermement prononcé contre une telle proposition, et le projet d'accord du FMI appelait à limiter le recours aux ressources publiques.

En ce qui concerne les autres conditions préalables du FMI, M. Kanaan a déclaré que la commission avait terminé à "90 %" le budget 2022, mais qu'elle exigeait du gouvernement une révision du taux de change utilisé, car les chiffres actuels "peuvent conduire à un faux déficit ainsi qu'à de faux revenus".

Les recettes réelles pourraient être la moitié ou même un tiers du chiffre actuellement déclaré, a-t-il dit.

M. Kanaan a déclaré que la loi sur le contrôle des capitaux du gouvernement, telle que soumise au Parlement, avait été rejetée par l'ensemble de la société civile libanaise, y compris par les groupes représentant les déposants, et que le gouvernement devait donc soit l'amender, soit adopter une version précédemment rédigée par sa commission.

Il a déclaré que les travaux de sa commission sur l'amendement de la réglementation stricte du Liban en matière de secret bancaire commenceraient cette semaine.

"Je n'ai pas de délai avant de recevoir les détails [du gouvernement], mais je dirais que si les détails sont finalement reçus dans un délai raisonnable, je dirais des semaines plutôt que des mois", seraient nécessaires pour adopter toutes les conditions préalables du FMI, a-t-il déclaré.