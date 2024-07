Le président élu de l'Indonésie, Prabowo Subianto, veut donner des repas gratuits aux écoliers, mais ce plan et sa promesse d'être "audacieux" en matière de dépenses inquiètent les marchés de la dette et des devises du pays.

Prabowo et son équipe ont tenté de se distancer de toute suggestion de prodigalité budgétaire et d'assurer aux acteurs du marché que le nouveau gouvernement respecte les limites légales de la dette qui plafonnent le déficit budgétaire à 3 % de la production économique.

Mais pour un marché qui commence tout juste à s'habituer à la stabilité et à la reconnaissance de la prudence budgétaire de l'actuel ministre des finances, Sri Mulyani Indrawati, la simple suggestion de dépenses importantes a été déstabilisante.

Les rendements obligataires ont augmenté et la roupie s'est dépréciée, bien que la faiblesse de la monnaie soit en grande partie due à la résistance du dollar américain.

"Notre hypothèse de base reste qu'il s'agit plus d'un bruit pour le moment, mais nous voyons un risque fiscal croissant et donc le marché pourrait commencer à exiger une prime de risque plus importante sur les obligations d'État indonésiennes", a déclaré Jenny Zeng, responsable des investissements pour les titres à revenu fixe de la région Asie-Pacifique chez Allianz.

"Un autre risque est lié au changement de ministre", a déclaré Mme Zeng, faisant référence aux incertitudes concernant le successeur de l'ex-directeur général de la Banque mondiale Sri Mulyani, très apprécié.

Un banquier d'un prêteur chinois en Indonésie a déclaré que les préoccupations budgétaires l'avaient incité à déplacer environ 30 % de son portefeuille vers des instruments à plus faible échéance, notamment en se diversifiant dans les titres à court terme libellés en rupiah (SRBI) émis par la Banque d'Indonésie.

Prabowo a remporté les élections en février, mais ne prend ses fonctions qu'en octobre. Son plan de repas gratuits, dont son équipe estime qu'il coûtera 71 000 milliards de rupiahs (4,35 milliards de dollars) en 2025, ne devrait normalement pas susciter d'inquiétude.

Le plus grand pays d'Asie du Sud-Est a vu ses finances s'améliorer sous l'administration Jokowi et affiche un excédent budgétaire important. Alors qu'elles étaient classées "junk" au début du siècle, ses obligations sont aujourd'hui considérées comme "investment grade".

Certains investisseurs voient même un intérêt à ce que l'Indonésie dépense davantage pour atteindre son objectif de croissance économique de 8 %. Pourtant, le malaise règne quant au montant que Prabowo a l'intention de consacrer à ses programmes et à la question de savoir s'il réduira les subventions aux carburants et autres et les investissements afin d'équilibrer les comptes.

"Il semble qu'il y aura plus d'incertitudes que de certitudes. Je reste investi, mais je ne suis probablement pas aussi surpondéré qu'avant", a déclaré Clifford Lau, gestionnaire de portefeuille chez William Blair.

Les investissements étrangers en portefeuille ont diminué, les investisseurs étrangers ayant retiré 2,8 milliards de dollars des obligations d'État en roupie et du marché boursier jusqu'en juin de cette année.

La roupie est à son plus bas niveau depuis quatre ans par rapport au dollar, avec des pertes de plus de 5 % cette année, bien que la plupart de ces pertes soient liées à la baisse générale des devises des marchés émergents en raison de l'augmentation des rendements américains et de la hausse du dollar.

Les investisseurs à la recherche d'obligations à haut rendement se sont également tournés vers l'Inde, dont les obligations ont non seulement des rendements comparables, mais viennent également d'entrer dans l'indice mondial de JP Morgan.

Les ventes ont fait grimper les rendements des obligations indonésiennes à 10 ans de 35 points de base depuis la fin du mois de mai, à 7,05 %.

TOUT N'EST PAS NOIR

Certains investisseurs accordent à Prabowo le bénéfice du doute, en soulignant que son administration prévoit également d'augmenter les recettes, d'améliorer le respect des obligations fiscales et de limiter le déficit budgétaire à 2,8 % du PIB, même s'il est supérieur à l'objectif de 2,3 % fixé pour cette année.

"Il parle également de la nécessité d'augmenter les recettes fiscales... il ne s'agit donc pas uniquement d'augmenter les dépenses", a déclaré Jerome Tay, directeur des investissements d'abrdn pour l'Asie. M. Tay surpondère les obligations d'État indonésiennes et les juge positives à moyen terme.

Ces obligations sont depuis longtemps les préférées des investisseurs des marchés émergents en raison de leur rendement élevé.

L'écart entre les rendements des obligations indonésiennes et américaines est actuellement inférieur de moitié aux 600 points de base qu'il atteignait avant que la Réserve fédérale ne commence à relever ses taux en 2022, mais il reste néanmoins intéressant pour les investisseurs en titres à revenu fixe.

Le pays est également moins vulnérable aujourd'hui, étant donné que les avoirs étrangers ne représentent que 14 % de l'encours des obligations d'État. Il y a dix ans, ils détenaient la moitié des obligations.

Les attentes selon lesquelles la Fed commencera bientôt à réduire ses taux sont quelque peu réconfortantes pour les investisseurs en rupiah et en obligations indonésiennes, a déclaré Rudiyanto, un directeur de la société locale de gestion d'actifs Panin.

Mais d'autres risques se profilent, notamment les énormes échéances de la dette qui s'élèvent à environ 800 trillions de rupiahs en 2025, soit près du double cette année, bien que Sri Mulyani ait déclaré que le refinancement ne serait pas un problème, à condition que le gouvernement maintienne la confiance du marché. (1 $ = 16 335,0000 rupiah) (Reportage de Stefanno Sulaiman, Rae Wee, et Ankur Banerjee ; Rédaction de Vidya Ranganathan et Kim Coghill)