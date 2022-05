Le plan fiscal britannique incite les producteurs de pétrole et de gaz à pomper davantage de combustibles fossiles

Les factures fiscales des producteurs de pétrole et de gaz, y compris le nouveau prélèvement supplémentaire de 25 % sur les bénéfices, peuvent être réduites de manière significative grâce à des investissements plus élevés spécifiquement dans les projets pétroliers et gaziers.

"Dans le cadre du prélèvement, un nouvel allégement de type 'super-déduction' est introduit pour encourager les entreprises à investir dans l'extraction du pétrole et du gaz au Royaume-Uni", a déclaré le Trésor public dans une fiche d'information lors de l'annonce du plan jeudi. Il n'a pas énuméré d'autres types d'investissements dans le domaine de l'énergie, comme les énergies renouvelables ou la recharge des voitures électriques.

"La nouvelle ... allocation d'investissement signifie que les entreprises obtiendront globalement une économie d'impôt de 91 pence pour chaque livre qu'elles investissent", a déclaré le Trésor.

Le gouvernement britannique s'est engagé à devenir une économie neutre en carbone d'ici 2050. Il a également accueilli le sommet climatique COP26 de l'année dernière, qui a exhorté les pays à supprimer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles.

Lors de ce même sommet, il a boudé les invitations à rejoindre les autres nations productrices de pétrole et de gaz dans leurs efforts pour interdire toute nouvelle extraction d'hydrocarbures.

L'annonce jeudi qu'une taxe supplémentaire sur les producteurs de pétrole et de gaz comprenait une incitation fiscale à l'augmentation de la production a entaché cette politique aux yeux des militants du climat.

"Récompenser l'extraction de pétrole et de gaz, tout en ne faisant rien pour encourager l'investissement dans les énergies renouvelables, ne permettra pas d'assurer la sécurité énergétique, fera grimper encore plus les factures et versera du carburant sur la crise climatique", a déclaré Ami McCarthy, responsable des campagnes politiques pour Greenpeace UK.

Steve Trent, fondateur de l'Environmental Justice Foundation, a déclaré que la taxe était une mesure positive pour aider les ménages à faire face à la hausse des coûts énergétiques.

"Mais il existe une faille béante. Les sociétés pétrolières et gazières peuvent largement éviter la taxe en augmentant leurs investissements dans l'extraction d'encore plus de combustibles fossiles au Royaume-Uni", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7952 livre) Graphique : Gouvernement britannique reve

nue from oil and gas sector Recettes du gouvernement britannique provenant du secteur pétrolier et gazier,