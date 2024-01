Israël et le Hamas se sont rapprochés d'un accord sur un cessez-le-feu de 30 jours à Gaza, au cours duquel les otages israéliens et les prisonniers palestiniens seraient libérés, ont déclaré des sources à Reuters, alors qu'Israël poursuivait son assaut sur la ville principale de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Depuis le 28 décembre, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte font la navette diplomatique pour tenter d'aplanir les divergences entre Israël et le groupe militant palestinien sur le cadre d'une pause dans les hostilités, qui permettrait également d'accroître l'aide humanitaire à Gaza.

Mais les deux parties restent en désaccord sur la manière de mettre un terme définitif à la guerre de Gaza, et le Hamas a refusé d'aller de l'avant tant que cette question n'aura pas été résolue, ont indiqué les sources.

Le département d'État et la Maison Blanche des États-Unis, le ministère des affaires étrangères du Qatar et le service d'information de l'État égyptien n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le rapport de Reuters.

Pendant ce temps, dans sa plus grande opération depuis un mois, l'armée israélienne a poursuivi l'encerclement de Khan Younis, où des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge.

Mardi, les chars israéliens ont fermé la route reliant Khan Younis à la côte méditerranéenne, bloquant ainsi la voie d'évacuation des civils qui tentent de rejoindre Rafah, à la lisière sud de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où s'entassent désormais plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave.

Les forces israéliennes ont tué plus de 100 militants dans l'ouest de Khan Younis en 24 heures, a déclaré mardi soir le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari. Israël affirme avoir tué environ 9 000 militants au total. Reuters n'a pas pu vérifier ce chiffre.

Lundi, l'armée israélienne a connu sa journée la plus meurtrière en plus de trois mois de conflit : 24 soldats ont été tués dans deux incidents, ce qui porte à 220 le nombre de morts dans l'armée israélienne à Gaza depuis la fin du mois d'octobre. Le Hamas a revendiqué une attaque à la roquette qui a tué 21 des soldats.

Ces derniers décès ont incité les responsables israéliens à réaffirmer que les objectifs de la guerre contre le mouvement palestinien Hamas, qui dirige Gaza, étaient inchangés et que des efforts étaient déployés pour obtenir la libération de plus de 100 otages.

"Au nom de nos héros, au nom de nos vies, nous ne cesserons pas de nous battre jusqu'à la victoire absolue", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu qui laisserait le Hamas au pouvoir et des otages à Gaza, à la suite du massacre transfrontalier perpétré par le groupe militant le 7 octobre, au cours duquel quelque 1 200 Israéliens ont été tués.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré qu'au moins 195 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 25 490. On craint que des milliers d'autres soient perdus dans les décombres.

"L'ensemble de la population de Gaza subit une destruction d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent dans l'histoire récente", a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité.

"Rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien", a-t-il ajouté, dénonçant l'opposition d'Israël à la création d'un État palestinien qui existerait aux côtés d'Israël.

UNE RAISON D'ÊTRE OPTIMISTE

La diplomatie autour d'un accord de cessez-le-feu semble intense. Le Qatar a déclaré mardi que le pays avait "présenté des idées aux deux parties, nous recevons un flux constant de réponses des deux parties, ce qui est en soi une cause d'optimisme".

Plus tard, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, se trouvait au Caire et qu'il se rendrait dans la région pour des discussions "actives" sur la libération des otages et l'instauration d'une pause humanitaire.

"Les conversations sont très sobres et très sérieuses pour essayer de mettre en place un autre accord sur les otages", a déclaré M. Kirby à la presse.

Les deux parties se sont renvoyées la responsabilité de l'échec d'une trêve de sept jours en novembre, en rejetant les conditions d'une prolongation de la libération quotidienne des otages détenus par les militants en échange de prisonniers palestiniens.

Des femmes, des enfants et des otages étrangers ont été libérés, mais les médiateurs n'ont pas réussi, à la dernière minute, à trouver une formule permettant d'en libérer d'autres, notamment des soldats et des civils israéliens.

Dans le sud de la bande de Gaza, Israël a bloqué les hôpitaux, ce qui, selon les responsables palestiniens, rend impossible le sauvetage des blessés. Israël affirme que les combattants du Hamas opèrent à l'intérieur et autour des hôpitaux, ce que le personnel hospitalier et le Hamas nient.

A l'hôpital européen, joint par Reuters dans le sud de Khan Younis, Ahed Masmah a apporté cinq cadavres, empilés sur un matelas dans sa charrette tirée par un âne.

"Je les ai trouvés face contre terre dans la rue", a-t-il déclaré.

À l'hôpital principal Nasser de Khan Younis, le plus grand encore en activité dans la bande de Gaza, les corps sont enterrés sur le terrain car il n'est pas sûr d'aller au cimetière.

Martin Griffiths, coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, a déclaré mardi que 24 personnes avaient été tuées lors de frappes sur un entrepôt d'aide, un centre de l'ONU et une zone humanitaire dans la région de Khan Younis. Un centre de distribution où les familles reçoivent de l'aide a été lourdement bombardé, a-t-il déclaré sur la plateforme de médias sociaux X.