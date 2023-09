Le plan quinquennal de l'administration Biden pour la location de pétrole et de gaz offshore ne comprendra aucune vente en 2024 et comportera le plus petit nombre de ventes aux enchères de l'histoire du programme au cours des quatre années suivantes, selon trois sources familières avec le dossier.

Le calendrier des concessions dans le golfe du Mexique et en Alaska pour la période 2024-2028 doit être présenté vendredi, après plusieurs retards et des mois de bataille entre les écologistes et les défenseurs des forages sur la forme que devrait prendre la politique.

Le plan final marquera une réduction spectaculaire par rapport à une proposition que l'administration Trump avait élaborée en 2018 et qui envisageait 47 ventes de baux, y compris en Californie et dans l'Atlantique.

Il ne respectera toutefois pas la promesse de campagne du président américain Joe Biden de mettre fin entièrement aux nouveaux forages fédéraux pour lutter contre le changement climatique, après que des décisions de justice ont exigé la poursuite des baux et que la loi sur la réduction de l'inflation de l'année dernière en a fait une condition préalable à la mise aux enchères de nouveaux baux pour l'énergie éolienne en mer.

Joe Biden considère l'énergie éolienne en mer comme un outil essentiel dans le cadre des efforts déployés par son administration pour décarboniser l'économie.

"Le nombre de ventes de concessions pétrolières et gazières sera le plus bas de l'histoire et permettra l'expansion rapide de l'industrie éolienne offshore", a déclaré l'une des sources à Reuters.

Le ministère de l'intérieur est tenu par la loi d'établir tous les cinq ans un calendrier national des concessions pétrolières et gazières. Mais il n'en a pas depuis que le précédent a expiré en juin 2022, en raison d'un débat agressif sur le programme.

L'administration Biden a dévoilé une proposition de plan en juillet de l'année dernière qui envisageait entre zéro et onze ventes de baux.

Ces dernières années, les politiciens, les écologistes et l'industrie pétrolière ont présenté le programme national de location comme un symbole de la nécessité de freiner l'exploitation des combustibles fossiles afin d'éviter les pires effets du réchauffement climatique, ou comme un outil essentiel pour renforcer les réserves d'énergie nationales et maintenir les prix à la pompe à un niveau bas.

Le plan sera soumis à une période d'attente de 60 jours avant d'être approuvé par la secrétaire d'État à l'intérieur, Deb Haaland. (Reportage de Jarrett Renshaw et Nichola Groom, édition de Chris Reese et Marguerita Choy)