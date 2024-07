Le planificateur d'État chinois a déclaré lundi qu'il avait débloqué 500 millions de yuans (69 millions de dollars) du budget central pour soutenir le rétablissement de cinq provinces à la suite d'un typhon et de pluies torrentielles.

L'investissement soutiendra le redressement d'urgence des provinces de Hunan, Henan, Sichuan et Shaanxi après les fortes pluies et les inondations, ainsi que la catastrophe du typhon dans la province de Fujian", a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme dans un communiqué, en mettant l'accent sur la restauration des infrastructures de contrôle des inondations, des écoles, des hôpitaux et d'autres installations de service public endommagées. (1 $ = 7,2558 yuans chinois renminbi) (Reportage de Joe Cash ; Rédaction de Sonali Paul)