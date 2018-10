Le plastique n'est plus si fantastique, souligne Mandarine Gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le plastique a révolutionné notre façon de vivre et de consommer en rendant nos produits plus hygiéniques, plus faciles à manier et à transporter, rappelle l'équipe Actions Large Caps Croissance de Mandarine Gestion. Il est ainsi devenu incontournable, présent dans plus de la moitié de nos emballages. Plus solide, plus léger, moins cher, facile à produire : tous ces avantages ont désormais un impact sur l'environnement. Puisqu'il est si résistant, sa dégradation requière des siècles. Parce qu'il est si abordable, il est souvent peu rentable de le collecter et de le recycler.A cause de tous ces points forts, il pollue désormais nos océans (au point de donner naissance à un " 7ème continent ") et dégrade peu à peu notre quotidien.Les pouvoirs publics prennent progressivement conscience du sujet. La Chine a imposé début 2018 une réduction de 50% de ses importations de déchets plastiques.L'Union Européenne planche sur un plan de lutte à horizon 2030, tandis que de nombreux pays émergents ont mis en place des mesures agressives.La pression des consommateurs est venue en soutien, obligeant des grands acteurs de la consommation comme Starbucks ou MCDonalds à lancer des programmes de suppression du plastique au sein de leur offre produits.La substitution progressive du plastique ouvre de nouvelles perspectives pour certaines industries. L'irlandais Smurfit Kappa ou le scandinave Stora Enso, spécialistes de l'emballage carton, promeuvent les qualités environnementales de leurs produits auprès des grands acteurs de la consommation.Leurs efforts d'innovation ont permis de développer des matériaux biologiques capables d'approcher les caractéristiques physiques avantageuses du plastique. D'autres industries cherchent à revaloriser les déchets plastiques dans leur processus industriel.Afin de favoriser la substitution vers des matériaux plus respectueux de l'environnement, l'innovation doit jouer un rôle prépondérant.Le finlandais Neste a investi depuis 2007 dans une technologie propriétaire utilisant des déchets comme matière première. Son offre de biocarburants à destination de l'industrie du transport est en partie issue de résidus plastiques. Elle permet de réduire les émissions de CO2 de plus de 60% et celles de Nox de 30%.Fort de ce savoir-faire de revalorisation et consciente du large champ potentiel d'application, Neste a signé un partenariat avec Ikea pour remplacer progressivement le plastique vierge par des plastiques recyclés et biodégradables dans son offre produits.Sous l'impact d'une réglementation plus contraignante et d'un consommateur plus avide de produits éco responsables, la problématique des déchets plastiques est enfin prise au sérieux.Encourageons les alternatives innovantes en accompagnant les entreprises qui les portent, conclut Mandarine Gestion.