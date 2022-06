Le plat national de facto de Singapour est sous le feu des critiques, la Malaisie interdisant les exportations de poulet.

Les restaurants et les échoppes de rue de la ville-état sont confrontés à une augmentation des prix de cet aliment de base ou à la fermeture pure et simple de l'établissement, car leurs approvisionnements diminuent depuis la Malaisie voisine, où la production a été perturbée par une pénurie mondiale d'aliments pour animaux.

L'interdiction d'exporter de la Malaisie est le dernier signe en date de l'aggravation des pénuries alimentaires mondiales, alors que les pays, ébranlés par les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les conditions météorologiques extrêmes et les perturbations de l'approvisionnement liées aux pandémies, s'efforcent de consolider les approvisionnements domestiques

et de maîtriser l'inflation alimentaire. Pour un graphique interactif, cliquez ici : https://tmsnrt.rs/3wZqRBV La

hausse des prix des denrées alimentaires de base a déjà alimenté des protestations dans des pays comme l'Argentine, l'Indonésie, la Grèce et l'Iran. [L5N2XA3U7]

Daniel Tan, propriétaire d'une chaîne de sept échoppes appelée OK Chicken Rice, a déclaré que l'interdiction de la Malaisie serait "catastrophique" pour les vendeurs comme lui.

"L'interdiction signifierait que nous ne sommes plus en mesure de vendre. C'est comme McDonald's sans hamburgers", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ses étals s'approvisionnent habituellement en oiseaux vivants en Malaisie, mais qu'ils devront utiliser du poulet congelé dans la semaine et qu'ils s'attendent à une "forte baisse des ventes", les clients réagissant au changement de qualité du plat.

Singapour, bien que faisant partie des pays les plus riches d'Asie, a une superficie fortement urbanisée de seulement 730 km² (280 miles²) et dépend largement des importations de nourriture, d'énergie et d'autres biens. La quasi-totalité de son poulet est importée : 34 % de Malaisie, 49 % du Brésil et 12 % des États-Unis, selon les données de l'Agence alimentaire de Singapour (SFA).

Une assiette de poulet poché simple et de riz blanc cuit dans un bouillon, accompagné de légumes verts, est un plat très apprécié des 5,5 millions d'habitants du pays, et est généralement disponible pour environ 4 S$ (2,92 $) dans les restaurants connus sous le nom de "hawker centers".

La SFA a déclaré que la pénurie peut être compensée par du poulet congelé en provenance du Brésil, et a exhorté les consommateurs à opter pour d'autres sources de protéines comme le poisson.

La Malaisie, elle-même confrontée à la flambée des prix, a décidé de stopper les exportations de poulet jusqu'à ce que la production locale et les coûts se stabilisent.

Les prix ont été plafonnés depuis février à 8,90 ringgit (2,03 $) par oiseau et une subvention de 729,43 millions de ringgit (166 millions de dollars) a été mise de côté pour les éleveurs de volaille.

L'alimentation des poulets se compose généralement de céréales et de soja, que la Malaisie importe. Mais le gouvernement doit envisager des alternatives dans un contexte de pénurie mondiale d'aliments pour animaux.

Des aliments de moindre qualité signifient que les oiseaux ne grandissent pas aussi vite que d'habitude, ce qui ralentit toute la chaîne d'approvisionnement, a déclaré l'aviculteur Syaizul Abdullah Syamil Zulkaffly.

Auparavant, l'exploitation de poulets de chair de Syaizul pouvait effectuer jusqu'à sept récoltes par an, avec 45 000 oiseaux récoltés par cycle. Cette année, il ne s'attend qu'à cinq cycles de récolte.

Syaizul, qui a commencé à ressentir le pincement des coûts d'exploitation plus élevés pendant la pandémie, affirme que l'interdiction d'exportation ne fera qu'empirer les choses pour les éleveurs de volaille.

"Je ne sais pas si cette industrie peut me soutenir ... pour les cinq ou dix prochaines années", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il a dû s'endetter pour faire face aux coûts.

"Peut-être que je devrais aller travailler dans une station-service ou autre, c'est encore mieux, moins de maux de tête que de gérer un élevage de poulets."

(1 $ = 1,3713 dollar de Singapour)

(1 $ = 4,3770 ringgit