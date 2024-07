Les dirigeants chinois s'efforceront d'injecter de la confiance dans l'économie lors d'une réunion très attendue la semaine prochaine, mais des objectifs contradictoires, tels que la stimulation de la croissance et la réduction de la dette, risquent d'entraver les progrès dans la mise en œuvre du changement.

Selon les conseillers politiques, la réunion des dirigeants du parti communiste donnera un aperçu des efforts déployés pour promouvoir la fabrication de pointe, réviser le système fiscal afin de limiter les risques d'endettement, gérer une vaste crise immobilière, stimuler la consommation intérieure et revitaliser le secteur privé.

Alors que le climat des affaires, de l'emploi et de la consommation est au plus bas, le plénum de quatre jours qui s'ouvre lundi tentera d'apaiser les craintes de voir la deuxième économie mondiale dériver vers une période prolongée de faible croissance, voire vers la déflation à laquelle le Japon a souvent été confronté depuis les années 1990.

Mais les dirigeants chinois n'ont pas montré comment ils pouvaient réduire la dette et stimuler la croissance, inciter les consommateurs à dépenser davantage tout en canalisant les ressources vers les producteurs et les infrastructures, ou accroître l'urbanisation tout en revitalisant les zones rurales.

Par conséquent, le communiqué publié à l'issue de la réunion à huis clos présidée par le président Xi Jinping pourrait contenir des objectifs ambitieux, mais n'offrir que peu de pistes pour les atteindre. Cela pourrait décevoir les marchés financiers tendus et les responsables mondiaux qui demandent à la Chine de changer son modèle de croissance.

"Des réformes sont nécessaires car plusieurs risques se superposent : le vieillissement de la population, les bulles immobilières, les risques liés à la dette des collectivités locales et les risques financiers", a déclaré un conseiller politique qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible du sujet. "Mais la mise en œuvre des réformes sera très difficile.

DES DÉFIS DE TAILLE

Le plénum, qui se tenait auparavant tous les cinq ans, était attendu à l'automne dernier, mais il a été reporté à ce mois-ci sans explication.

Les dirigeants chinois ont parfois profité de ces réunions pour annoncer des changements importants, comme Deng Xiaoping, qui a lancé en 1978 la politique de réforme et d'ouverture qui a permis à la Chine de devenir une superpuissance, et Xi, qui a consolidé son pouvoir en supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels lors du dernier plénum, en 2018.

Aujourd'hui, cependant, les décideurs politiques sont confrontés à des défis apparemment insolubles.

Les autorités veulent doubler l'économie chinoise d'ici 2035, ce qui nécessite une croissance annuelle moyenne de 4,7 %. Rares sont ceux qui pensent que cela est réalisable, le Fonds monétaire international prévoyant un ralentissement à 3,3 % d'ici 2029, contre 5,2 % l'année dernière.

"Nous devons libérer de nouveaux moteurs de croissance", a déclaré un deuxième conseiller politique. "Si nous ne réformons pas, l'économie ralentira probablement conformément aux prévisions du FMI.

De nombreux économistes ont appelé la Chine à réduire sa dépendance à l'égard des exportations et des projets d'investissement alimentés par la dette, et à promouvoir plutôt la croissance en stimulant les dépenses des ménages - ce que les dirigeants ont promis lors d'un plénum en 2013, mais sur lequel ils n'ont guère progressé. Cela nécessiterait un transfert de ressources du gouvernement et des entreprises vers les ménages par le biais de la protection sociale et de l'augmentation des salaires, ce qui compromettrait la réduction de la dette et les objectifs industriels.

Des ambitions de longue date telles que le démantèlement du système de passeport interne de l'ère Mao, accusé d'être à l'origine d'énormes inégalités entre les villes et les campagnes, et le relèvement de l'âge de la retraite, qui est l'un des plus bas du monde, risqueraient d'entraîner une instabilité sociale.

Pékin affirme mener une politique d'ouverture aux investissements étrangers, mais les entreprises étrangères se plaignent des descentes de police et des arrestations, des lois générales sur la sécurité nationale et du soutien de l'État à ses concurrents nationaux.

LE GOUVERNEMENT EST TROP FORT

"Il est probable que la réunion se termine par une longue liste de promesses de réformes", a déclaré Mark Williams, économiste en chef pour l'Asie chez Capital Economics. "En règle générale, la déclaration post-plénum n'offre aucune suggestion sur la mise en œuvre, aucun sens des priorités ou de la manière dont les tensions entre les réformes seront abordées.

En mars, le parlement contrôlé par le parti s'est concentré sur les "nouvelles forces productives", une expression à la mode inventée par Xi l'année dernière, qui envisage que la recherche scientifique et l'innovation industrielle conduisent à des percées technologiques qui propulsent la Chine dans une nouvelle ère de forte croissance.

Mais cela est compliqué par le fait que les partenaires commerciaux américains et européens, ainsi que certaines économies émergentes, érigent des barrières contre les exportations chinoises de produits manufacturés. Les politiques industrielles réduisent également le financement de mesures axées sur la consommation, telles que l'augmentation des allocations de chômage ou des pensions pour la population vieillissante.

"La conséquence involontaire est que la pression déflationniste se prolonge, à moins que des mesures fortes ne soient adoptées pour soutenir la demande, ce qui semble peu probable", a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

Le secteur privé chinois se sent sous pression alors que le parti communiste resserre son emprise sur l'économie, s'engageant à soutenir "indéfectiblement" les entreprises publiques et privées.

"Il est très difficile de laisser les mécanismes du marché jouer un rôle décisif parce que le gouvernement est trop fort", a déclaré le premier conseiller.

"Nous voulons ouvrir davantage l'économie et adopter les normes internationales, mais en même temps, nous renforçons la direction du parti en l'intégrant dans le gouvernement et les entreprises, ce qui semble contradictoire pour le monde extérieur. (Reportage de Kevin Yao à Pékin ; Rédaction de Marius Zaharia et William Mallard)