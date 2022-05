Le plus grand feu de forêt des États-Unis menace une ville et une station de ski du Nouveau-Mexique

Tandis que les gens évacuaient, les flammes traversaient les forêts desséchées et les pompiers essayaient de protéger les maisons d'un brasier qui a brûlé un chemin de 45 miles de long dans les montagnes Sangre de Cristo en un peu plus d'un mois.

Les familles de Taos Canyon et de la station de ski d'Angel Fire ont entassé leurs affaires dans des voitures et des remorques après qu'on leur ait dit de se tenir prêtes à partir.

"Il est possible, avec les modèles que nous utilisons, que ces zones voient le feu", a déclaré Todd Abel, un chef de bataillon du National Wildfire Coordinating Group, lors d'un briefing.

En danger immédiat, le village de Chacon où les villageois sont restés pour défendre les maisons qui sont dans leurs familles depuis les concessions de terres hispano-mexicaines des années 1820, lorsque la région ne faisait pas encore partie des États-Unis.

"Il y a beaucoup de feu qui se dirige vers cette direction, donc je recommande fortement aux gens d'évacuer", a déclaré Abel.

Le nord du Nouveau-Mexique est pris dans sa pire sécheresse depuis au moins 500 ans. Le changement climatique a réduit les accumulations de neige et asséché les forêts de haute montagne et les vallées, selon les scientifiques.

Un siècle de suppression des incendies et les interdictions judiciaires de l'exploitation forestière depuis les années 1990 ont laissé les forêts surpeuplées et encombrées de combustible, selon les biologistes.

L'incendie dit de Hermits Peak Calf Canyon a détruit les forêts et les bassins versants utilisés par les agriculteurs et les villages d'éleveurs indo-hispanos qui en dépendent depuis des siècles pour l'exploitation forestière, le bois de chauffage et l'irrigation.

Il menace désormais les forêts où les tribus amérindiennes Picuris Pueblo et Taos Pueblo chassent et récoltent des matériaux de construction depuis environ 1 000 ans.

L'incendie a brûlé des centaines de maisons et plus de 95 881 hectares de terrain, une surface plus grande que les cinq arrondissements de la ville de New York. Il est contenu à 33 %.