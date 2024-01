Le plus grand fonds spéculatif de D.E. Shaw a affiché un rendement de près de 10 % en 2023 après déduction des frais, après une performance mitigée des fonds spéculatifs multi-stratégies et macroéconomiques qui ont navigué sur des marchés mondiaux agités, a déclaré lundi une source familière avec le sujet.

Les chiffres, un résultat estimé pour l'année jusqu'au 31 décembre, ont surpassé l'indice Hedge Fund Research (HFR) Global Hedge Fund Index qui suit les fonds spéculatifs à l'échelle mondiale. Cet indice était en hausse de 2,5 % pour l'année au 15 décembre.

D.E. Shaw, l'un des plus grands gestionnaires du secteur, a enregistré des gains de 9,6 % pour son D.E. Shaw Composite Fund. La performance du fonds multi-stratégies a rapporté un peu plus de 25 % en 2022, selon la source.

Le fonds macroéconomique de la société, l'Oculus Fund, a terminé l'année 2023 avec une hausse nette de 7,8 %, contre une augmentation d'environ 20 % en 2022. Il a également battu un indice de pairs macroéconomiques suivi par HFR qui était largement stable à la mi-décembre.

Les deux plus grands fonds de D.E. Shaw sont fermés aux nouveaux investissements, a déclaré la source.

Le fonds spéculatif basé à New York, qui gère 60 milliards de dollars d'actifs, a refusé de commenter l'affaire.

Bloomberg a publié plus tôt un rapport sur les gains annuels des plus grands fonds de D.E. Shaw. (Reportage de Nell Mackenzie ; Rédaction de Dhara Ranasinghe et David Evans)