Le plus grand groupe pétrolier du pays, qui comprend Exxon Mobil et Chevron, intentera une action en justice fédérale jeudi afin de bloquer les efforts de l'administration Biden visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures et des camionnettes et à encourager la fabrication de véhicules électriques, a déclaré le groupe.

L'Agence américaine de protection de l'environnement a publié en mars de nouvelles règles en matière d'émissions d'échappement qui obligeront les constructeurs automobiles du pays à produire et à vendre davantage de véhicules électriques pour satisfaire aux nouvelles normes. En vertu de ces règles, l'administration prévoit que jusqu'à 56 % des ventes de voitures seront des véhicules électriques entre 2030 et 2032.

L'American Petroleum Institute (API) estime que l'EPA a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par le Congrès en adoptant une réglementation qui éliminera du marché américain la plupart des nouvelles voitures à essence et des véhicules hybrides traditionnels en moins d'une décennie.

"Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour protéger les consommateurs américains, les travailleurs de l'industrie manufacturière américaine et la sécurité énergétique durement acquise de notre pays contre ce mandat gouvernemental intrusif", a déclaré Ryan Meyers, vice-président principal et conseiller juridique de l'API.

L'action en justice sera portée devant la cour d'appel du district de Columbia.

La National Corn Growers Association et l'American Farm Bureau Federation se joindront à l'API en tant que codemandeurs. Les deux groupes comptent sur les voitures à essence pour soutenir l'industrie du maïs et de l'éthanol.

"En approuvant des normes d'émission qui se concentrent exclusivement sur les véhicules électriques, l'EPA a ignoré les avantages avérés de l'éthanol de maïs dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique", a déclaré Harold Wolle, agriculteur du Minnesota et président de la National Corn Growers Association (association nationale des producteurs de maïs).

En avril, les procureurs généraux républicains de 25 États ont intenté un procès à l'EPA pour bloquer les mêmes règles.

Cette réglementation est l'une des plus importantes mises en œuvre par le président Joe Biden, qui a fait de la lutte contre le changement climatique l'un des piliers de sa présidence. Elle a également compliqué ses relations avec un allié clé, l'United Auto Workers, qui a été lent à adopter la transition vers les véhicules électriques.

Dans le règlement final, M. Biden a réduit l'objectif d'adoption des véhicules électriques face à la réaction des travailleurs de l'automobile, mais l'édulcoration de la mesure n'a guère apaisé l'industrie pétrolière, qui a besoin de voitures à essence pour survivre.

Pour M. Biden comme pour son rival républicain, Donald Trump, la route vers la Maison Blanche passe par les États industriels du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie, où les travailleurs craignent que la transition vers les véhicules électriques ne menace l'emploi.

M. Trump a critiqué à plusieurs reprises les véhicules électriques et a promis de revenir sur les nouvelles normes d'émission de gaz d'échappement.