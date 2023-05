Les responsables du port de Corpus Christi, le plus grand port d'exportation de pétrole des États-Unis en termes de volume, ont déclaré mercredi qu'ils avaient l'intention de nommer un chef intérimaire prochainement et de commencer à chercher un nouveau PDG.

Cette décision intervient un jour après que Sean Strawbridge, PDG du port depuis 2018, a démissionné lors d'une réunion de la commission au cours de laquelle il a été interrogé sur ses dépenses professionnelles.

"À ma connaissance, toutes mes dépenses sont conformes à la politique du port et aux lois de l'État, et ont toutes passé le processus d'examen interne et d'approbation", a déclaré Strawbridge dans une interview accordée à Reuters.

Sa démission était "en préparation depuis un certain temps", a déclaré M. Strawbridge, qui l'a qualifiée de "décision purement personnelle".

Les commissaires du port n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Strawbridge, dont la démission prend effet le 2 juin, a augmenté les revenus d'exploitation du port de 76,5% à 162,3 millions de dollars entre 2017 et 2022, tandis que les dépenses d'exploitation ont grimpé de 29%, selon les résumés officiels.

Au cours de son mandat, le port a lancé un projet d'approfondissement et d'élargissement du chenal de navigation vers le port, a élargi son rôle dans les exportations de gaz naturel liquéfié et a demandé cette année à devenir un hub d'hydrogène dans le cadre d'un programme de subventions du ministère de l'Énergie.

"Je quitte l'institution dans un bien meilleur état qu'à mon arrivée", a déclaré M. Strawbridge.

La commission du port de Corpus Christi a approuvé un accord de séparation et une indemnité de départ, ont indiqué les responsables dans leur communiqué de mercredi. M. Strawbridge a refusé de discuter des termes de son accord de séparation.

"J'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le monde du capital-investissement", a déclaré M. Strawbridge, ajoutant qu'il comptait chercher du travail en tant que conseiller auprès de fonds d'infrastructure.