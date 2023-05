Le principal responsable de la politique chinoise du département d'Etat américain, Rick Waters, est sur le point de quitter ses fonctions, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier, en un temps utile pour les relations entre Washington et Pékin.

M. Waters, secrétaire d'État adjoint chargé de la Chine et de Taïwan, qui dirige la division de la politique de la Maison de la Chine récemment créée au sein du département, a annoncé son intention de quitter son poste lors d'une réunion du personnel mercredi, selon les quatre sources.

M. Waters, quant à lui, a l'intention de rester au département, a déclaré l'une des sources.

Le département d'État et M. Waters n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'annonce de M. Waters, qui a d'abord été rapportée par Bloomberg.

Reuters a rapporté il y a deux semaines que le département d'État avait reporté des sanctions liées aux droits de l'homme, des contrôles à l'exportation et d'autres actions sensibles pour tenter de limiter les dommages causés aux relations entre les États-Unis et la Chine après qu'un ballon espion chinois présumé a traversé les États-Unis en février.

Le rapport fait référence à un courriel que M. Waters a envoyé à son personnel et qui transmettait des instructions pour reporter certaines actions afin que le ministère puisse se concentrer sur une "réponse symétrique et calibrée" au ballon.

Selon de nombreux analystes, les relations entre les deux plus grandes économies du monde n'ont jamais été aussi mauvaises depuis des décennies, les rivaux stratégiques s'étant affrontés sur des questions allant de Taïwan au commerce.

L'administration du président Joe Biden a cherché à organiser des réunions de haut niveau avec la Chine afin d'éviter que les relations n'évoluent vers un conflit, en particulier depuis la crise diplomatique provoquée par le survol de sites militaires américains sensibles par la montgolfière.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reporté un voyage prévu en février en Chine après l'incident du ballon, mais la Maison Blanche a déclaré que les efforts se poursuivaient pour faciliter les visites de M. Blinken, ainsi que celles de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

M. Waters, qui soutient le programme d'engagement de l'administration, dirige la Maison de la Chine - officiellement le Bureau de coordination de la Chine - depuis sa création en décembre, dans le cadre d'une réorganisation du bureau du ministère chargé de la Chine visant à affiner les politiques à l'égard de ce pays. Il a occupé le poste de secrétaire adjoint pendant environ deux ans.

Certains critiques de l'administration Biden ont remis en question les ouvertures des États-Unis à l'égard de Pékin, arguant que les décennies passées d'engagement n'ont pas réussi à modifier les actions de la Chine sur toute une série de questions relatives au commerce, à la sécurité et aux droits de l'homme.

Le député Mike McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a cité le rapport de Reuters dans une lettre qu'il a envoyée à M. Blinken le 19 mai, demandant des informations sur les mesures prises à l'égard de la Chine.

"Pour que les États-Unis réussissent dans leur compétition stratégique avec la RPC (République populaire de Chine), il est essentiel qu'ils soient prêts à tenir la RPC pour responsable de son agression et de ses malversations, et qu'ils soient bien organisés et efficaces pour le faire", a écrit M. McCaul.

L'administration Biden a récemment connu d'autres changements parmi les hauts fonctionnaires chargés de la Chine.

La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, qui a dirigé une grande partie de l'approche du ministère à l'égard de la Chine, a annoncé le 12 mai qu'elle prenait sa retraite.

Par ailleurs, Laura Rosenberger, ancienne responsable de la Chine au sein du Conseil de sécurité nationale de M. Biden, a quitté ses fonctions au début de l'année pour diriger l'organisation à but non lucratif gérée par le gouvernement américain qui gère les relations officieuses de Washington avec Taïwan, revendiquée par la Chine.