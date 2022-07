Le plus vieux patient encore guéri du VIH après une greffe de cellules souches - chercheurs

Alors que la transplantation était prévue pour traiter la leucémie de l'homme aujourd'hui âgé de 66 ans, les médecins ont également recherché un donneur naturellement résistant au virus qui cause le SIDA, un mécanisme qui a fonctionné pour la première fois pour guérir le "patient de Berlin", Timothy Ray Brown, en 2007.

Le dernier patient, le quatrième à être guéri de cette manière, est connu sous le nom de patient "City of Hope", du nom de l'établissement américain de Duarte, en Californie, où il a été traité, car il ne veut pas être identifié.

En plus d'être le plus âgé, ce patient est aussi celui qui a été atteint du VIH le plus longtemps, ayant été diagnostiqué en 1988 avec ce qu'il décrit comme une "condamnation à mort" qui a tué beaucoup de ses amis.

Il suit une thérapie antirétrovirale (ART) pour contrôler son état depuis plus de 30 ans.

Les médecins qui ont présenté les données avant la réunion 2022 de l'International Aids Society (IAS) ont déclaré que ce cas ouvrait la possibilité aux patients plus âgés atteints du VIH et d'un cancer du sang d'accéder au traitement, d'autant plus que le donneur de cellules souches n'était pas un membre de la famille.

ESPOIR

Décrivant une guérison comme le "Saint Graal", Sharon Lewin, présidente élue de l'IAS, a déclaré que ce cas offrait "un espoir permanent ... et une inspiration" aux personnes séropositives et à la communauté scientifique au sens large, bien qu'il soit peu probable que ce soit une option pour la plupart des personnes séropositives en raison des risques de la procédure.

Les scientifiques pensent que le processus fonctionne parce que les cellules souches de la personne donneuse ont une mutation génétique spécifique et rare qui signifie qu'elles sont dépourvues des récepteurs utilisés par le VIH pour infecter les cellules.

Après la greffe effectuée il y a trois ans et demi, qui a suivi une chimiothérapie, le patient de City of Hope a cessé de prendre un traitement antirétroviral en mars 2021. Il est maintenant en rémission à la fois du VIH et de la leucémie depuis plus d'un an, a déclaré l'équipe.

Mercredi, des chercheurs espagnols ont également présenté les détails d'une femme de 59 ans qui fait partie d'un groupe rare de ce que l'on appelle les "contrôleurs post-traitement". Ces personnes peuvent maintenir une charge virale indétectable après l'arrêt du traitement antirétroviral, et fournissent également des indices sur un traitement potentiel, a déclaré Lewin.

Avant la conférence de l'IAS qui débute vendredi, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a également présenté des données montrant comment la pandémie de COVID-19 a fait dérailler les efforts mondiaux de lutte contre le VIH, y compris un renversement des progrès dans la région la plus peuplée du monde, l'Asie et le Pacifique.