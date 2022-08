Le poids des entreprises de Dell devrait protéger les ventes de PC du ralentissement.

Les grands noms de l'industrie, d'Intel Corp à Lenovo Group, ont prédit un ralentissement des ventes de PC en 2022, l'inflation galopante refroidissant la demande après un boom de deux ans dû à la pandémie.

Mais avec près de la moitié de son chiffre d'affaires provenant des ventes aux entreprises, Dell est prêt à profiter d'une tendance des entreprises à moderniser leur équipement pour l'ère du travail hybride.

"Il y a un changement continu vers des PC plus orientés vers les entreprises et ils commandent également des marges plus élevées", a déclaré Angelo Zino, analyste de CFRA.

GRAPHIQUE : Les ventes commerciales de Dell ont explosé pendant la pandémie

CONTEXTE

La société chinoise Lenovo - le plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde - a affiché plus tôt en août sa plus faible croissance de revenus en plus de deux ans, tandis que Samsung Electronics a prévenu que la demande de puces des fabricants de PC allait encore faiblir.

Mais les expéditions commerciales mondiales d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail devraient faire un bond séquentiel de 16 % au troisième trimestre, selon le cabinet d'études Canalys, après une hausse de 6,4 % au cours des trois mois précédents.

Néanmoins, Dell pourrait subir la pression d'un dollar plus fort, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par les récentes flambées de COVID-19 en Chine et la guerre Russie-Ukraine, selon les analystes.

GRAPHIQUE : Les livraisons de PC commerciaux vont continuer à croître

FONDAMENTAUX

* Les

analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Dell pour le deuxième trimestre augmente de 1,4 % pour atteindre 26,49 milliards de dollars lors de la publication des résultats le 25 août.

Le bénéfice par action est estimé à 1,64

. L'action a perdu près de 17 % de sa valeur cette année, contre 11,3 % pour son rival HP Inc.

sentiment de la bourse

* 13 des 20 analystes évaluent le titre "acheter" ou plus, tandis que 7 ont une note "conserver"

* L'objectif de prix médian est de 59 $ contre 60 $ il y a trois mois

* Dell se négocie actuellement à 46,86 $

