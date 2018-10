Le point-Bolsonaro aux portes du pouvoir, son avance diminue

BRASILIA, 27 octobre (Reuters) - Le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro, qui a frôlé la victoire dès le premier tour, aborde en favori ce dimanche le second tour de scrutin face à Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs (PT). Mais l'écart s'est réduit: l'ancien militaire était crédité de 56% des intentions de vote par l'institut Datafolha dans un sondage publié jeudi, en recul de trois points en une semaine. ---------------------------------------------------------------------------------------------- PORTRAIT Jair Bolsonaro, nostalgique de la dictature PORTRAIT Paulo Guedes, l'économiste qui a converti Bolsonaro au libéralisme Autour de Bolsonaro, des généraux reconvertis en politique PORTRAIT Fernando Haddad, dans les pas de Lula Sondage Datafolha: Bolsonaro crédité de 56% des intentions de vote Bolsonaro refuse de débattre avec Haddad Bolsonaro dit ne plus vouloir retirer le Brésil de l'Accord de Paris Le programme de Bolsonaro ferait "exploser" la déforestation, disent des ONG Bolsonaro veut assouplir la législation sur le port d'arme APRES LE PREMIER TOUR, LE 7 OCTOBRE Bolsonaro n'entend pas se recentrer d'ici au second tour La vague Bolsonaro atteint aussi le Parlement brésilien ------------------------------------------------------------------------------------------- Pour suivre en français l'actualité brésilienne: (Édité par Henri-Pierre André)