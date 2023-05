Ambiance : Écoute sélective. Il y a eu deux phases dans les statistiques macroéconomiques aux Etats-Unis. En début de semaine, l'indice manufacturier Empire State et les ventes de détail ont confirmé une dynamique amoindrie. Mais à la fin, les inscriptions hebdomadaires au chômage et un autre indice manufacturier, le Philly Fed, sont ressortis (un peu) plus robustes que prévu. L'un dans l'autre, le marché a été conforté dans son sentiment que la banque centrale américaine va laisser ses taux inchangés en juin, même si le camp des haussiers a gagné quelques points (les pronostics sont de deux-tiers en faveur d'un statu quo et un tiers d'une hausse). Quant aux nombreux commentaires de banquiers centraux, ils vont toujours dans le même sens : l'inflation est encore une menace. Mais si le marché croit la BCE et la BOE quand elles disent qu'elles vont encore serrer la vis, il n'écoute plus la Fed. En parallèle, les investisseurs ont cessé d'être angoissés par le plafond de la dette américaine. Si rien n'a encore été signé à ce stade, les commentaires apaisants des dirigeants démocrates et républicains ont suffi à réveiller l'appétit pour le risque.

Devises. Il monte, il monte, le dollar. Dans le contexte précité de données "macros" et budgétaires plus favorables aux Etats-Unis, le dollar a poursuivi son ascension. Une hausse des taux en juin n'est pas l'hypothèse privilégiée par les financiers, mais elle n'est pas nulle non plus, alors que cette éventualité avait clairement été jetée aux oubliettes au début du mois. Ainsi même si la BCE est réputée plus agressive dernièrement, l'EUR/USD est revenu sous 1,08. Le dollar remonte encore plus fort contre le yen, à 138,169 JPY. Les traders regardent désormais le cap des 140 JPY, franchi pour la dernière fois en novembre 2022.

Taux. Cette semaine n’aura pas été marquée par des statistiques macroéconomiques d’envergure. Pour autant, il nous semble que les publications des ventes de détail ont quelque peu marqué un tournant significatif. Ressorties en hausse de +0.4% sur avril, elles éloignent les craintes d’une récession américaine. Les demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont enfoncé le clou ce qui a permis aux indices boursiers de bondir en avant pour enregistrer un nouveau record sur l’année 2023. Parallèlement, les rendements obligataires ont suivi la même progression : le 10 ans américain teste actuellement sa résistance à 3.64% tandis que le 10 ans allemand cale juste sous les 2.55%. Il sera intéressant de surveiller le comportement des indices en cas de franchissement de ces niveaux significatifs afin de confirmer le fait que les investisseurs sont désormais plus focalisés sur les risques de récession que les craintes liées à l’inflation.

Cryptomonnaies. Le bitcoin reste tout juste à l’équilibre cette semaine en naviguant autour des 27 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. De son côté, l’ether regagne un peu de terrain en inscrivant une hausse de 1% depuis lundi et repasse au-dessus des 1800 dollars. L’écosystème des cryptomonnaies peine encore à fournir des catalyseurs puissants pour redonner un coup d’accélérateur à l’ensemble du marché. Alors que les crypto-actifs affichaient une corrélation jusqu’à présent très importante avec le Nasdaq, ces derniers jours ont montré qu’ils n’ont pas profité du retour d’appétit pour le risque, comme en témoigne l’envolée de l’indice boursier américain cette semaine.

Calendrier. La semaine prochaine, les principales statistiques macroéconomiques débuteront en France mardi, avec la publication du PMI manufacturier et de l'indice PMI des services à 9h15. Ces données seront suivies par les mêmes indicateurs pour l'Allemagne à 9h30, la Grande-Bretagne à 10h30 et les États-Unis à 15h45. Mercredi, l'attention se portera sur le Royaume-Uni, avec la publication de l'inflation annuelle (IPC y/y) et deux discours du président de la Banque d'Angleterre, Bailey, à 11h30 et 15h. Les investisseurs surveilleront également l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 10h ainsi que le compte-rendu de la réunion du FOMC en fin de journée. Jeudi, le PIB trimestriel (PIB t/t, seconde lecture) et les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis seront publiés, deux données cruciales pour évaluer la situation économique. En fin de semaine, les investisseurs aux États-Unis attendront le PCE core (indice des prix à la consommation des ménages, hors éléments volatils).