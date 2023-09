Tops Cannabis : les actions du secteur du cannabis se sont envolées en fin de semaine. Le ministère de la santé des Etats-Unis a recommandé une reclassification du cannabis en tant que substance à faible risque à l'issue d'un examen de 11 mois. La marijuana reste illégale au niveau fédéral, même si près de 40 États américains ont légalisé son utilisation sous une forme ou une autre, et la reclassification est considérée comme la première étape vers une légalisation plus large. Cronos, Canopy Growth, Aurora Cannabis et consorts, plutôt laminées ces derniers trimestres, en profitent pour se redresser. Shopify (+20%) : gros engouement pour le titre jeudi, après que la société a déclaré qu'Amazon va lancer, dans l'écosystème d'applications Shopify, une solution qui permettra aux commerçants basés aux Etats-Unis d'accéder à l'option "Acheter avec Prime" du géant américain du e-commerce. Dans la foulée, Canacord Genuity a relevé de conserver à acheter sa recommandation, en visant 60 USD. Ciena (+20%) : après avoir suscité quelques inquiétudes cette année, le groupe américain a pris sa revanche jeudi en annonçant des résultats trimestriels nettement plus robustes que prévu. Les perspectives sont en ligne avec les attentes. Le management s'est montré très confiant pour l'avenir. Lors de la conférence de présentation, le CEO s'est dit "toujours à l'aise" avec les objectifs à trois ans et avec l'exercice 2024, qui permettra d'afficher une croissance plus rapide que le marché, synonyme de gains de parts de marché. Johnson Matthey (+19%) : le titre du chimiste britannique a bondi après que la branche d'investissement de la société industrielle Standard Industries, basée à New York, a presque doublé sa participation au capital. Standard Latitude Master Fund avait pris 5,2% du tour de table en avril 2022, ce qui avait déjà suscité une vague de spéculation sur une prise de contrôle. L'Américain a révélé cette semaine détenir 10% du capital, ce qui en fait le premier actionnaire de la société. UBS (+8%) : la banque a dévoilé cette semaine ses projets concernant le Crédit Suisse, en parallèle de la publication de ses résultats du second trimestre. La banque aux deux voiles sera finalement totalement intégrée dans les années à venir. Les jeux d'écriture comptable ont fait enregistrer à UBS un bénéfice net de 29 milliards de dollars sur le seul second trimestre. Pas sûr que la reprise forcée du Crédit Suisse soit une si mauvaise affaire, toutes choses égales par ailleurs. Flops Vinfast (-50%) : le constructeur vietnamien de véhicules électriques, dont la valorisation était montée de façon absurde après son IPO à New York début août, replonge, sans pour autant abandonner des niveaux stratosphériques. Vinfast est le symbole que la spéculation effrénée et décérébrée n'a pas disparu du marché américain. Orsted (-21%) : le danois, premier développeur mondial de parcs éoliens offshore, a annoncé qu'il pourrait subir des dépréciations allant jusqu'à 16 milliards de couronnes danoises (2,3 milliards de dollars) aux Etats-Unis en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, de la flambée des taux d'intérêt et de l'absence de nouveaux crédits d'impôt. Une très mauvaise nouvelle, qui a précipité la chute du titre. Casino (-15%) : S&P a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit du distributeur. Autrement dit, la société est en défaut. L'agence souligne que le groupe français n'a pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations, malgré le délai de grâce de 30 jours qui lui avait été accordé. Elle pense que Casino n'arrivera pas à s'acquitter de tout ou partie de ses autres obligations lorsqu'elles arriveront à échéance. World Wrestling Entertainment (-15%) : la société qui règne sur le catch nord-américain a pris quelques coups cette semaine, après que le fonds souverain saoudien a investi plus de 100 M$ pour une part minoritaire dans une ligue concurrente, la Professional Fighters League. L'objectif est de lancer de nouveaux combats et de promouvoir des événements au Moyen-Orient. Aurubis (-12%) : c'est une affaire assez folle qui frappe le producteur allemand de cuivre et de métaux précieux, l'un des seuls acteurs européens de sa spécialité. Le groupe, après avoir lancé une analyse approfondie, a constaté la disparition de certains stocks, probablement volés. L'affaire risque de coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et ternit la réputation de la société. Eramet (-7%) : le coup d'état au Gabon a provoqué des dégâts sur les entreprises qui sont implantées dans le pays. C'est le cas d'Eramet, mais aussi de Maurel ou de TotalEnergies EP Gabon. Une partie des pertes a été récupérée, mais la géopolitique s'invite une fois de plus dans le parcours de certaines actions. Pernod Ricard (-6%) : le second groupe mondial de spiritueux, dauphin de Diageo, a été puni en bourse cette semaine après l'annonce de ses résultats annuels. Malgré une croissance interne de 10% du chiffre d'affaires, qui a atteint à 12,14 Mds€, les investisseurs s'interrogent sur des perspectives médiocres pour le premier trimestre de l'exercice 2023/2024, débuté en juillet, notamment aux Etats-Unis et en Chine où la base de comparaison élevée va peser sur la dynamique. Carrefour (-5%) : le distributeur est sous pression depuis quelques séances. Un recul qui repose sur les commentaires du PDG, Alexandre Bompard, sur la consommation en France. Le dirigeant a parlé d'un "tsunami de déconsommation". En parallèle, la pression médiatique était forte sur Carrefour, entre articles sur les gains de parts de marché de Leclerc et une enquête sur les approvisionnements du groupe en viande bovine au Brésil.