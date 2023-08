TOPS Fabrinet (+35%) : Le spécialiste de la fabrication de composants pour l'optique, l'électronique et la mécanique surfe sur l'engouement pour l'IA. Ses nouveaux produits d'intelligence artificielle et de communications de données ont stimulé les performances du groupe au dernier trimestre : bénéfice net et revenus ont dépassé les prévisions. Le management se dit par ailleurs confiant pour le trimestre prochain, grâce au déploiement de nouveaux programmes datacom. Medartis Holding (+30%) : Le groupe suisse, spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux, d'instruments chirurgicaux et d'implants, signe des ventes semestrielles en hausse de près de 21% (à 103,3 millions de francs suisses), et un EBITDA en augmentation de 22%. Les marchés relèvent toutefois que le groupe, déjà affaibli par une attaque informatique en mai dernier, continue de creuser ses pertes. Splunk (+16%) : L'éditeur américain de logiciels a publié cette semaine ses trimestriels. Le groupe spécialisé dans les solutions de partage de données sur le cloud a dévoilé des résultats solides et supérieurs aux attentes des marchés, et fort de cette performance, a revu à la hausse ses prévisions pour le trimestre prochain. Il prévoit notamment de dépasser le seuil symbolique du milliard de dollars de recettes. Certains analystes ont revu à la hausse leur recommandation après la publication. Grab Holdings (+13%) : La start-up indonésienne cotée au Nasdaq fait mieux que prévu au dernier trimestre, et signe notamment un chiffre d'affaires en hausse de 77%, porté par l'activité livraison, en augmentation de 118 %. La société prévoit de dépasser 2,2 milliards de dollars de revenus cette année et a revu à la hausse ses perspectives d'EBITDA ajusté pour 2023. Notons que le volume d'abonnés au service GrabUnlimited a augmenté de 43 %. Bavarian Nordic (+11%) : La biotech danoise, qui produit et commercialise des vaccins contre les maladies infectieuses et des immunothérapies contre le cancer, a dévoilé des revenus meilleurs qu'attendu pour le semestre écoulé, en hausse de près de 300% ! Le groupe signale une croissance forte sur tous ses marchés et produits. Pour rappel, en début de mois, le groupe dévoilait les résultats encourageants de son vaccin candidat contre le chikungunya. Moderna (+11%) & Biontech (+8%) : Le retour du Covid fait les affaires des fabricants de vaccin ! Alors que les cas sont en hausse un peu partout sur la planète, les données préliminaires publiées par Moderna confirment que son vaccin mis à jour est efficace contre les nouveaux variants EG.5 (ou Eris) et FL.1.5.1 (ou Fornax), actuellement dominants aux États-Unis. La pharma a par ailleurs déclaré il y a 3 semaines qu'elle prévoit de vendre 8 milliards de dollars de vaccins anti-covid cette année. Nvidia (+9%) : Sans surprise, le concepteur américain de processeurs se hisse dans ce classement. Le groupe, qui tire toujours largement profit de la ferveur qui entoure les produits d'IA, a publié des résultats trimestriels exceptionnels, portés par une très forte hausse des dépenses des sociétés dans l'intelligence artificielle. Pour le trimestre prochain, Nvidia anticipe de nouveau des revenus largement supérieurs au consensus. Le groupe annonce par ailleurs un rachat d'actions de 25 milliards de dollars. FLOPS AMC Entertainment (-60%) : La chaîne de cinéma américaine, grande victime du Covid, et action mème par définition, est parvenue à faire accepter un plan de restructuration de ses actions, qui devrait diluer fortement les actionnaires existants. Elle est également autorisée à regrouper ses actions, dans un rapport de 1 pour 10, et à en émettre de nouvelles. Une série d'opérations qui déplaît aux marchés. A noter que le groupe pâtit également de la grève des scénaristes hollywoodiens, qui devrait retarder la sortie de plusieurs blockbusters, tels que Dune II. Foot Locker (-31%) & Dick's Sporting Goods (-23%) : Les détaillants d'articles de sport souffrent de l'inflation, de la faiblesse de la demande et d'une recrudescence des vols à l'étalage. Foot Locker, qui a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus, en repli de 10,6%, a revu à la baisse ses perspectives annuelles et, ce faisant, entraîné ses pairs dans son sillage. Parmi eux, Dick's Sporting Goods, qui a accentué sa chute en dévoilant une rentabilité affaiblie : le bénéfice trimestriel abandonne 23% par rapport au même trimestre l'an dernier, les marges bénéficiaires s'élèvent à 7,6 %, contre 10,7 % au trimestre précédent. Dollar Tree (-13%), Macy's (-18%) : Situation similaire pour les distributeurs Dollar Tree et Macy's. Tous deux signent des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, mais sont sanctionnés par les marchés, sur fond d'inquiétudes quant aux perspectives. Ici aussi, les pertes liées aux vols sont en hausse. Peloton (-21%) : L'ancienne star des marchés pendant le confinement ne parvient toujours pas à se redresser. L'entreprise, qui envisageait un retour au cash flow positif au deuxième semestre 2023, a manqué le coche. Les revenus des produits ainsi que ceux des abonnements sont en repli, et inférieurs aux attentes. Watches of Switzerland Group (-22%) : Le détaillant de montres, présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, a plié cette semaine après que le fabricant de montres de luxe Rolex a annoncé s'emparer de son rival, le détaillant Bucherer, qui dispose d'une centaine de points de vente. Rolex, fournisseur clef de WOSG, a pourtant précisé que ses relations commerciales avec le revendeur ne seraient pas affectées.