TOPS Microstrategy (+50%) : Microstrategy tire profit de la récente flambée du Bitcoin, qui s'approche de ses plus hauts historiques. Le spécialiste américain des logiciels d'analyse pour les entreprises possède plus de 190 000 Bitcoins, qu'il a acquis à environ 31 000 dollars, soit la moitié des cours actuels. Zealand pharma (+34%) : La petite biotech danoise, qui ambitionne de concurrencer Novo Nordisk et Eli Lilly sur le marché des médicaments anti-obésité, a obtenu, lors d'un essai clinique de phase II, des résultats positifs sur son médicament survodutide dans le traitement des maladies du foie, développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim. Dans la foulée, plusieurs bureaux d'analyses ont vivement rehaussé leur objectif de cours sur le titre. Coinbase Global (+23%) : La plateforme d'échange de crypto-monnaies profite de la spectaculaire reprise du Bitcoin cette semaine. La crypto reine a gagné environ 20% pour dépasser le seuil des 60 000 dollars. Elle vient ainsi flirter avec ses plus hauts historiques de 2021 (67500). Cette hausse est due à l'approbation, le mois dernier, des ETF Spot par la SEC, et au nouvel afflux associé vers ces fonds. Son homologue Robinhood Markets s'octroie 13% sur la semaine. Direct Line Insurance (+25%) : L'assureur britannique a reçu cette semaine une offre de rachat de 3.1 milliards de livres de la part de son homologue belge Ageas, soit une prime de 43% par rapport au cours de clôture du groupe la veille. Direct Line a refusé l'offre, jugeant qu'elle sous-évaluait l'entreprise, et ainsi vu son titre s'envoler. Daimler Truck (+21%) : le constructeur de camions a très bien fini l’année et son bénéfice avant impôts a grimpé de 38% pour atteindre 5,5 Mds€ sur l’ensemble de l’exercice. Les prévisions sont étonnamment optimistes au vu du contexte. La morosité de la conjoncture, les taux d'intérêts élevés et la baisse des commandes ne devraient pas peser sur la rentabilité. Enfin, le dividende est relevé et un programme de rachat d’actions a été annoncé. GTT (+13%) : Le spécialiste français des membranes et des réservoirs destinés au transport maritime et à l'industrie du GNL a publié des résultats annuels en forte hausse : le chiffre d'affaires gagne 39%, l'EBITDA 46% et le bénéfice net 57%. L'ancienne filiale d'Engie a par ailleurs reçu du coréen Samsung Heavy une commande pour la conception des cuves de 15 méthaniers. Le marché salue les belles perspectives de croissance du groupe pour les prochaines années, soutenues par l'essor du transport de GNL et un carnet de commandes record. Rolls Royce (+6%) : Le fabricant britannique de moteurs d'avion (et pas de voitures) a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux attentes, dont un bénéfice annuel doublé, un flux de trésorerie record, et de belles performances dans sa division aérospatiale civile. Le groupe a notamment bénéficié de son programme de réduction des coûts, et de solides ventes de pièces et de services. Il a par ailleurs donné des prévisions encourageantes pour l'année en cours, portées par une forte demande dans sa division défense et par le rebond de l'aérien commercial. FLOPS AMS-Osram (-41%) : Gros coup dur pour le fabricant austro-allemand de semi-conducteurs, coté en suisse. Le groupe est balayé par la décision d'Apple de mettre un terme à son projet de montre à écran MicroLED, dont le lancement était prévu en 2026. Le fournisseur, qui a construit une usine dédiée en Malaisie, aurait investi 1,3 milliards d'euros dans ce projet. De quoi saper la croissance du groupe à court et moyen terme. Aixtron (-18%) : Le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs est entraîné par la chute de son client AMS-Osram. Le fabricant suisse utilise en effet l'équipement d'Aixtron pour fabriquer des écrans utilisés dans les appareils intelligents tels que les téléphones ou les montres. Le groupe allemand a tenté de rassurer les marchés, en avançant que cette nouvelle n'aurait pas d'impact sur ses revenus pour 2024 et 2025, car elle ne faisait pas partie des plans de l'entreprise pour cette période. Il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. En vain. Grifols (-22%) : Ça ne va pas mieux pour le géant pharmaceutique espagnol. Déjà très affaibli par les accusations de manipulation comptable émanant de l'activiste Gotham City Research en janvier, le groupe a publié des résultats qui ont ravivé le doute sur leur véracité. Il publie notamment un chiffre d'affaires annuel en hausse de 11% et un EBITDA en augmentation de 16%, mais annonce dans la foulée que ses comptes n'ont pas été audités. Il signe par ailleurs un bénéfice annuel en repli de 70%, justifié par des dépenses exceptionnelles de restructuration de 147 millions d'euros. Notons que, ce matin, l'action a vivement rebondi après que le groupe a publié un nouvel objectif de flux de trésorerie pour 2024. On n'y comprend plus rien. Snowflake (-18%) : Le géant américain de l'analyse de données en cloud a refroidi les investisseurs en annonçant le départ surprise de son DG de longue date Frank Slootman et en dévoilant des prévisions timides, inférieures aux attentes, pour le trimestre à venir et pour l'année entière. Il prévoit notamment un chiffre d'affaires compris entre 745 et 750 millions de dollars pour le trimestre, et 3,25 milliards de dollars pour l'exercice. Les analystes craignent un sévère ralentissement de croissance, à lire dans cette analyse d'un collègue de Zonebourse. Reckitt Benckiser (-12%) : Le géant britannique des produits d'hygiène et d'entretien déçoit. Pour l'année écoulée, il a publié un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions et un bénéfice en recul de 22%, plombés par un repli des ventes de 7% sur le dernier trimestre de l'exercice et des dépenses commerciales trop importantes au Moyen-Orient. Le groupe a toutefois tenté de contenter les investisseurs en s'affirmant confiant pour l'exercice 2024 et en promettant un retour aux actionnaires plus important. Teleperformance (-17%) : Le géant français des centres d'appel pâtit des avancées de l'intelligence artificielle. Cette semaine, la fintech Klarna suédoise a vanté les performances de son intelligence artificielle alimentée par OpenAI dans la gestion client, et les marchés y ont vu une menace palpable pour les activités de Teleperformance. Ce dernier a tenté d'éteindre le feu en rappelant qu'il intègre déjà les outils d'IA et qu'il prévoit d'ajuster ses forces vives (humaines) en fonction des progrès et des gains d'efficacité, mais le mal était déjà fait. Son concurrent américain Concentrix abandonne 13% sur la semaine.