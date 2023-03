Tops Vistra (+20%) : le marché salue l'arrivée d'Energy Harbor dans le portefeuille de l'entreprise texane, pour 3 milliards de dollars et une participation de 15% dans Vistra Vision. Cette entité est une nouvelle filiale de Vistra, destinée à accueillir les actifs nucléaires, renouvelables, de stockage et de distribution existants, ajoutés à ceux d'Energy Harbor dans les mêmes domaines. SEA Limited (+18%) : l'entreprise de Singapour qui opère dans le commerce et le divertissement sur internet, comme son nom ne l'indique pas, a réalisé le premier bénéfice trimestriel de son histoire. Il a fallu pour cela lourdement compresser les dépenses, en particulier en quittant certains pays. John Wood (+13%) : la spéculation reprend sur l'entreprise écossaise d'ingénierie pétrolière, toujours courtisée par le fonds Apollo, lequel a revalorisé pour la troisième fois son offre initiale. Il aurait proposé 237 GBp par action, un prix que le management de l'entreprise a encore jugé trop faible. Dick's Sporting Goods (+13%) : les compteurs sont au vert pour le réseau américain de boutiques d'articles de sports. Les résultats 2022, les prévisions 2023 et le dividende sont tous supérieurs aux attentes. Les investisseurs ont aussi apprécié la façon dont les dirigeants ont réduit leurs stocks, ce qui permet de démarrer le nouvel exercice dans les meilleures conditions. Traton (+10%) : la filiale poids-lourds de Volkswagen, mieux connue via ses marques MAN ou Scania, a séduit le marché avec des prévisions d'activité solides pour l'année en cours. La confiance du management s'appuie sur un carnet de commandes d'une belle épaisseur. La marge opérationnelle 2023 devrait se situer entre 6 et 7%. SMA Solar (+10%) : là encore, la hausse s'appuie sur les résultats 2022 et les perspectives 2023. Le spécialiste de l'énergie solaire a connu une fin d'année dynamique, marquée par un afflux de contrats. Le bureau d'études Jefferies a été conforté dans sa recommandation à l'achat, pour un objectif de cours de 85 EUR. Dassault Aviation (+9%) : le constructeur aéronautique est porté par des marges 2022 plus élevées que prévu. UBS explique que la branche défense a soutenu la rentabilité, notamment parce que les contrats de mise à niveau des Rafale indiens et qataris sont plus juteux que ce qui était anticipé. Cerise sur le gâteau, le trésor de guerre du groupe a considérablement enflé sous l'effet des paiements liés aux précommandes. Le marché n'a même pas tenu rigueur au groupe de prévisions de livraisons un peu étriquées pour 2023 (15 Rafale et 35 Falcon). Flops Belimo (-12%) : l'industriel zurichois a déçu les aficionados en laissant son dividende inchangé, en dépit d'une hausse de ses résultats. Comme la valorisation du spécialiste des servomoteurs est plus que généreuse, ce genre de petit accroc ne pardonne pas. Pour autant, les perspectives sont en ligne avec les attentes du marché. OVH (-16%) : le titre du leader européen de l'hébergement numérique a été chahuté cette semaine à cause d'une grosse cession de titres par KKR et TowerBrook. Environ cinq millions d'actions ont été vendues à 12,90 EUR pièce. En pareille situation, les cédants doivent proposer un prix attractif pour que le marché absorbe le papier, c’est-à-dire un prix inférieur aux cours de bourse du moment. Par conséquent, une forte pression ponctuelle est exercée sur l'action. Casino (-16%) : le distributeur a commencé la semaine en annonçant une nouvelle cession de participation pour se désendetter. Le marché est toujours échaudé par les difficultés de Casino à sortir de la spirale de l'endettement. En fin de semaine, le groupe a confirmé négocier le rapprochement de ses activités de distribution en France (environ 9100 magasins concernés) avec celles de Teract, mais cette annonce n'a pas compensé la publication de résultats annuels très dégradés. HelloFresh (-16%) : douche froide sur le groupe allemand, dont les prévisions 2023 ne sont pas à la hauteur des attentes. La croissance va rentrer dans le rang, puisqu'elle est envisagée entre 2 et 10%, contre 27% en 2022. Quant aux résultats, ils ne devraient pas progresser aussi fortement que ce que les investisseurs espéraient. JP Morgan, déjà très prudent sur le dossier, a réduit de 21 à 17 EUR son objectif en restant négatif. JCDecaux (-18%) : les résultats 2022 n'étaient pas flamboyants, mais la sanction hebdomadaire est surtout venue des prévisions pour le trimestre en cours, qui intégraient une vive contraction de l'activité en Chine en début d'année. Le groupe estime qu'une inflexion positive se dessine en mars, mais le marché veut le voir avant d'y croire. Euroapi (-26%) : l'ancienne filiale de principes actifs de Sanofi continue à désespérer ses actionnaires. Après des résultats mitigés, puis des soucis de production, la société a annoncé des prévisions très inférieures aux attentes. Le titre a décroché de 22% sur la seule séance de mercredi. SVB Financial (-63%) : la banque de la Silicon Valley a jeté un pavé dans la mare jeudi après-midi en annonçant avoir besoin de capitaux frais après avoir été forcée de céder à perte un portefeuille obligataire. Les investisseurs ont fui le titre, qui s'est effondré. Plus globalement, toutes les valeurs bancaires, même les plus grosses, ont été attaquées après l'épisode SVB.